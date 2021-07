Alessandro Del Piero è stato uno dei calciatori italiani più amati in assoluto e ancora oggi, nell’immaginario collettivo del calcio, resta uno degli sportivi più grandi di sempre. Ormai la sua vita non è più in Italia: si è infatti trasferito da molti anni a Los Angeles, dove ha cambiato completamente vita. Insieme a lui i suoi figli e la sua moglie Sonia, la donna che gli ha rapito il cuore. Ma sapete che i due, oggi affiatatissimi, hanno vissuto un periodo di crisi molto profondo che li portati anche ad una separazione?

Alessandro Del Piero e la crisi con la moglie Sonia

Il periodo delicato risale a qualche anno fa, precisamente quando il calciatore giocava in Australia. Marito e moglie avrebbero infatti attraversato un terremoto sentimentale che li ha visti allontanarsi del tutto. I motivi della crisi non sono mai stati resi noti e la coppia ha sempre cercato di restare quanto più possibile lontana da gossip e chiacchiericci.

Oggi per fortuna il peggio è decisamente passato: Alessandro Del Piero e Sonia hanno ritrovato il sorriso insieme e sono più forti di prima. I due, che sono molto riservati, di tanto in tanto concedono qualche foto di coppia ai loro fan su Instagram, che entusiasti si complimentano per la loro bellezza e per l’aver saputo resistere nonostante le intemperie.

LEGGI ANCHE —–> Alberto Matano non si nasconde più, la confessione del giornalista sulla sua vita sentimentale

La nuova vita di Pinturicchio

In America il calciatore ha completamente cambiato vita. Oggi è proprietario a Los Angeles di un ristorante famosissimo. Un posto molto chic frequentato da molti vip e attori hollywoodiani.