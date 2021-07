Alberto Matano è uno dei conduttori più amati ed apprezzati. Il pubblico lo segue ormai da qualche tempo con amore ed è grazie a lui che La Vita in Diretta sta portando a casa dei risultati ottimi. L’ex mezzo busto del Tg1 è sempre stato oggetto di attenzioni da parte delle donne: bello ed intelligente Matano è super corteggiato, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Alberto Matano e la sua situazione sentimentale

Il giornalista è molto riservato e non sono mai trapelate notizie sulla sua vita privata. Matano non ama stare al centro dell’attenzione mediatica e sta ben attento a rimanere fuori dai gossip e chiacchiericci. Tuttavia, qualche tempo fa, è stato lui stesso a regalare al pubblico delle indiscrezioni sulla sua situazione sentimentale. Seppur con il solito mistero che contraddistingue la sua sfera intima, il 40enne ha dichiarato di avere una persona: “Non sono single, è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”. Al momento non sappiamo chi sia la fortunata e i fan sperano possa presentarla presto.

Sempre nel corso della stessa intervista, Alberto Matano ha parlato della difficoltà di convivere con la sua bellezza. Da tutti considerato un vero e proprio sex symbol, ha dichiarato: “Non mi sono mai sentito bello. Mai fatta la vita facile dei belli. È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dovuti al mio aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto di forza”.