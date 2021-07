Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. Da circa 10 anni, ormai, allieta i telespettatori con i suoi siparietti, puntualmente condivisi con l’acerrima nemica televisiva Tina Cipollari. Le sue vicissitudini sentimentali sono ormai diventate storie all’interno del programma e il pubblico non riesce proprio a fare a meno di lei.

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne si concede una pausa

Anche in questa edizione terminata da qualche settimana, i suoi tentativi di ricerca del grande amore, hanno tenuto banco. La dama, però, dopo essersi concessa la frequentazione e la conoscenza di più uomini, non ha raggiunto il suo obiettivo. E’ purtroppo ancora single, ma non ha ancora abbandonato l’idea del principe azzurro. La pausa televisiva non le ha impedito però di tenere un contatto con i suoi fan, e infatti, puntualmente, la 72enne aggiorna su Instagram i suoi innumerevoli seguaci.

Ultimamente è stata beccata al parco della sua città, Torino, intenta a leggere un libro. Il look è molto differente rispetto al solito: niente vestitini e outfit eleganti. Questa volta la dama del trono over di Uomini e Donne ha optato per una tuta rigorosamente rosa, abbinate a scarpe da ginnastica nere.

Gemma ritorna a Uomini e Donne

Intanto la bionda torinese ha confermato la sua presenza a Uomini e Donne anche nella prossima stagione. La rivedremo, dunque, alle prese con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Che sia questa la volta buona?