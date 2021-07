Gianni Morandi, avete visto com’è diventata la figlia Marianna? Eccola oggi a 52 anni dopo il divorzio con Biagio Antonacci

Ricordate la figlia del cantante Gianni Morandi, nata dal matrimonio con Laura Efrikian, Marianna? Eccola oggi, splendida 52enne.

La figlia del cantante bolognese

Lui è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Un’autentica leggenda che ha attraversato generazioni e che, oggi, è diventato un vero e proprio caso social. Stiamo parlando del grande Gianni Morandi. Ma ricordate sua figlia Marianna? Quest’ultima è nata dal primo matrimonio – celebrato in gran segreto – del cantante bolognese con l’attrice Laura Efrikian, nel luglio 1966. I due si conobbero sul set del film In ginocchio da te, un vero successo dell’epoca. Il loro matrimonio terminerà nel 1979. Marianna Morandi divenne ben presto nota al grande pubblico grazie alla sua interpretazione nel brano Sei forte papà, del 1976.

Sin da giovanissima ha inseguito il suo sogno di diventare un’attrice, diplomandosi ben presto l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Inizia la sua carriera teatrale debuttando ne Il Don Giovanni, per la regia di Glauco Mauri. Dopo numerose interpretazioni teatrali di successo, debutta anche sul piccolo schermo, nella miniserie di Canale 5 La forza dell’amore, al fianco di suo padre Gianni e dell’attrice Elena Sofia Ricci. Nel 1999 recita ne Le madri, mentre nel 2005 è protagonista, insieme a Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff della miniserie di Rai Due, Un anno a primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Morandi (@mariannamorandi)

Vita privata di Marianna Morandi

La figlia di Gianni Morandi ha avuto una lunga storia d’amore con l’amatissimo cantante Biagio Antonacci. I due si sono conosciuti nel 1993 e sono rimasti insieme sino al 2002. La coppia ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Morandi e Antonacci sono rimasti in ottimi rapporti e non rado vedere i due insieme.

In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Vanity Fair, Antonacci ha parlato del rapporto con Marianna Morandi e della stima che prova nei suoi confronti. Ha raccontato: “Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia. Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei”.