Protagonista di Amici 19, napoletana, oggi ha i capelli ricci e scuri. Avete capito chi è la bambina ritratta nello scatto? Ecco di chi stiamo parlando.

La cantante Giulia Molino

Lei è stata una delle più grandi rivelazioni di Amici 19, talent di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, dove è giunta terza. La riconoscete in questo scatto da bambina? Stiamo parlando della cantante Giulia Molino. Classe ’99, nata nella provincia di Napoli, Molino ha saputo conquistare con il tuo talento cristallino il grande pubblico televisivo. La giovane ha iniziato a studiare canto sin da giovanissima, ma la svolta per la realizzazione del suo sogno arriva all’età di 13 anni. Molino inizia a studiare con il maestro Massimiliano Fausto, noto promotore della tecnica di canto – molto in voga negli Stati Uniti – denominata Estill Voicecraft.

Giulia Molino è entrata nella scuola più ambita del piccolo schermo all’età di 21 anni. In precedenza, era stata scartata dalle selezioni del 2019. Ma la giovane non si certo persa d’animo e l’anno successivo ha stupito i professori di canto – Anna Pettinelli, Stash e Rudy Zerbi – con l’interpretazione del brano di Ghali, Happy Days. Durante la sua permanenza nella scuola si mette in mostra con dei suoi bellissimi inediti e alcune interpretazioni degne di nota, come Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante oppure Reginella, classica canzone napoletana. Oggi la giovane continua a coltivare il suo grande sogno e ben presto riprenderà le sue esibizioni live, in attesa del nuovo album.

Il racconto di Giulia Molino

Nel corso della trasmissione, Gilia Molino ha raccontato un periodo molto complicato della sua vita. In passato, infatti, la giovane ha combattuto contro il mostro dell’anoressia. Un dramma raccontato in alcuni suoi singoli. Ha rivelato la cantante: “Resta un alone dentro di me. C’è una cosa che ho imparato: l’anoressia non la lascerai mai finché la proverai a sconfiggere. Va presa per mano. Va tenuta con sé. La chiave fondamentale è provare a convivere”.

E ancora: “Tuttora sono attenta alla mia alimentazione, mi concedo anche i miei ‘sgarri’ settimanali, mi guardo molto allo specchio: mi dico che sono grassa e poi subito dopo che sono dimagrita. Voglio che questo messaggio venga condiviso, che aiuti persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io”.