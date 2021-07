Il Paradiso delle Signore, la verità dietro l’addio di Laura: perché l’attrice è andata via

L’attrice Arianna Montefiori ha interpretato per una stagione de Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Laura Parisi. Poi, l’improvviso e inaspettato addio. Ma cosa è accaduto? Lo spiega la stessa attrice, ecco le sue parole.

L’addio di Arianna Montefiori al Paradiso delle Signore

Lei è stata per qualche tempo una delle protagoniste dell’amata soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Nei panni della Venere Laura Parisi, l’attrice Arianna Montefiori ha saputo conquistare il grande pubblico. Poi, in questa primavera, un improvviso addio ha lasciato i telespettatori senza parole. Un’uscita di scena di certo insolita per un personaggio che in breve tempo si era ritagliato uno spazio sempre maggiore all’interno della narrazione della soap. Per un periodo la produzione di Viale Mazzini ha voluto mantenere il riserbo sull’addio, ma finalmente è arrivato un chiarimento a tal riguardo.

A spiegare come siano andate veramente le cose ci ha pensato la stessa attrice Arianna Montefiori. In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, Montefiori ha rivelato che l’addio è stato una sua scelta legata a motivi di sicurezza. Nel novembre scorso, infatti, l’attrice ha contratto il Covid-19 e, di conseguenza, ha dovuto abbandonare il set de Il Paradiso delle Signore. L’attrice, fortunatamente, non ha avuto sintomi gravi, ma ha preferito ugualmente prendersi del tempo ed ha evitato di tornare poco tempo dopo a lavoro. Ha raccontato: “Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere col Paradiso delle Signore”.

Arianna Montefiori e Briga

Arianna Montefiori, ad ogni modo, ha voluto tranquillizzare i suoi tantissimi fans: “Sono contentissima che voi vi siate affezionati a Laura e ci vedremo presto”. Per l’attrice il momento d’oro continua, con solo nell’ambito lavorativo – è anche una influncer con quasi 200mila followers – ma anche dal punto di vista sentimentale.

Dal 2019, infatti, Montefiori vive una storia d’amore con il cantante, ex di Amici, Briga. A fine 2020 i due hanno annunciato che convoleranno a nozze. Non è ancora chiara la data del lieto evento, ma potrebbe essere alla fine di quest’anno a Roma.