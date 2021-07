La fine della loro storia d’amore ha riempito pagine e pagine gossip, ma il reale motivo del loro addio è ancora avvolto nel mistero. Le parole del cantante Gigi D’Alessio, però, potrebbero essere un indizio sulla fine della sua relazione con Anna Tatangelo.

La dichiarazione di Gigi D’Alessio

Coppia amatissima dal grande pubblico, lo scorso anno ha deciso di dirsi addio, gettando nello sconforto i loro numerosi fans. A distanza di un anno continua a far chiacchierare la lunga storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due ufficializzarono la loro storia d’amore nel 2006 e la coppia ha avuto un figlio, Andrea nato nel marzo del 2010. La scorsa primavera, dopo una crisi che sembrava rientrata, la coppia annuncia di essersi lasciata. La cantante, in un post sui social, scrisse: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’ . Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.

Il motivo della fine della loro relazione, però non è mai stato rivelato. Il cantante partenopeo, però, in una recente intervista, ha rilasciato dichiarazioni che hanno messo in allarme i suoi fans. Ha raccontato: “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose“. Non è dato sapere se D’Alessio si riferisse alla sua storia d’amore o meno, ma anche Anna Tatangelo è stata sibillina sull’argomento ed ha parlato di errori commessi da ambo le parti.

Anna Tatangelo: “Gli errori li facciamo tutti”

In un’intervista rilasciata recentemente a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, su Canale 5, Anna Tatangelo ha provato a spiegare cosa sia accaduto. Ha raccontato la cantante di Sora: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita”.

E ancora: “Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.