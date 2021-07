Conoscete la Principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta? Qui raccontiamo alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di un membro della Famiglia Reale poco conosciuto, ma di certo influente.

La Principessa Anna

Negli anni si è parlato spesso della figura del Principe Carlo, e del suo rapporto con sua madre, anche in virtù del ruolo che ricopre nella linea di successione al trono. Ma la Regina Elisabetta e il compianto Filippo di Edimburgo hanno avuto, dopo l’ex marito di Lady Diana, altri tre figli, balzati agli onori della cronaca per qualche eccesso. Si tratta della Principessa Anna e dei Principi Andrea ed Edoardo. Oggi parliamo della secondogenita, ed unica figlia, della Famiglia Reale britannica, all’anagrafe Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor. Conosciuta dai britannici come la Principessa senza fronzoli, Anne Windsor è una donna dal temperamento forte ed audace. Nata nell’agosto del 1950, la Principessa vanta una carriera nell’Esercito ed una atleta professionista di equitazione.

Nel 1974, la Principessa uscì indenne da un tentativo di rapimento da parte di un criminale di nome Ian Ball. La figlia della Regina Elisabetta si trovava in macchina con l’allora marito Mark Phillips, mentre tornavano a Buckingham Palace da un ricevimento. Il tentativo di rapimento – il criminale avrebbe voluto richiedere oltre 2 milioni di sterline per il riscatto – fu sventato anche grazie alla prontezza della stessa Principessa. Anne Windsor sposò il colonnello Philips nel ’73 in una cerimonia che fu trasmessa in mondovisione: si tratta di uno dei primissimi eventi reali di portata internazionale. La coppia ha avuto due figli Peter, nato nel ’77 e Zara nata nel 1981. Questi ultimi, non hanno titolo nobiliare, a causa del rifiuto del Capitano Philips del titolo di Marchese.

Il rapporto con la Regina

La Principessa Anne è convolata di nuovo a nozze nel ’92 con il comandante Timothy Laurence. Molto attiva nel campo sociale e politico, la secondogenita della Regina Elisabetta collabora con oltre 200 organizzazioni caritatevoli, ed ha circa 500 incarichi per conto corte inglese. Stando alle rendicontazioni recenti, Anne Windsor riceverebbe un’indennità di circa 228 mila sterline annue dalla Famiglia Reale.

La Regina Elisabetta e la Principessa Anne sono molto diverse caratterialmente. Pur avendo un legame profondo, si racconta che la secondogenita fosse molto più affine al defunto Principe Filippo. In questo periodo – dopo la scomparsa del padre e il passo di lato della Regina Elisabetta – Anne Windsor è spesso accanto a suo fratello Carlo per la gestione degli affari della Famiglia Reale.