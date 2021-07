Ida Platano è stata la protagonista assoluta delle passate edizioni di Uomini e Donne. La bella dama del trono over ha incollato alla tv milioni di telespettatori, che con ansia hanno seguito la sua storia d’amore nata all’interno del programma con il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e la storia con Riccardo Guarnieri

La dama di Brescia ha fatto di tutto per conquistare il cuore del pugliese Riccardo ma per loro non c’è stato il lieto fine tanto atteso e sperato. Dopo qualche anno insieme e un periodo breve di convivenza a Torino, città i cui vive la 36enne, i due si sono detti addio. Incomprensioni, litigi, gelosie hanno portato il rapporto a scoppiare.

Ida ha vissuto un momento di grande sconforto e sofferenza, ma alla fine è riuscita a ritrovare il sorriso anche grazie all’amore della sua vita: il figlio Samuele. La dama sui social oggi si mostra bella e felice più che mai, ed ha avuto una svolta decisamente sexy.

Si è infatti mostrata in costume da bagno, cosa mai fatto prima, sfoggiando il suo fisico perfetto. I fan si sono complimentati con lei e i suoi scatti hanno fatto boom di like e di commenti.

La dama di nuovo al trono over?

Non è ancora arrivata alcuna ufficialità, ma in molti sostengono che rivedremo Ida Platano nella nuova edizione di Uomini e Donne, proprio accanto alla sua amica del cuore Gemma Galgani, come ai vecchi tempi. Che sia la volta buona per il grande amore?