“LIVE – Non è la D’Urso” ha chiuso e la conduttrice Barbara D’Urso, con una frecciatina, ha svelato quale è il “piano B”. Ecco che cosa ha detto.

“LIVE – Non è la D’Urso” chiude e Barbara D’Urso nell’ultima puntata del programma lancia una frecciatina alle malelingue che vorrebbero liberarsi di lei. Ecco le sue parole in diretta tv.

Domenica 28 marzo 2021 è andata in onda l’ultima puntata di “LIVE – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Il programma ha ufficialmente chiuso i battenti per cedere il proprio spazio al quiz “Avanti un Altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che andrà in onda al suo posto nella serata di Canale 5.

Si chiude così, in anticipo rispetto agli altri anni, la stagione 2020-2021 del programma, che puntata dopo puntata ha registrato grandi ascolti con picchi da record da oltre tre milioni e mezzo di spettatori con il 22% di share.

“Arrivederci” a LIVE – Non è la D’Urso, le parole di Barbara

I saluti sono sempre malinconici, e anche la D’Urso un po’ lo è nel salutare il pubblico di suoi fedeli ascoltatori. La chiusura anticipata del programma però è solo momentanea: “LIVE – Non è la D’Urso” riprenderà infatti il prossimo autunno.

“Ci vediamo domenica prossima in diretta da subito dopo pranzo per quattro, cinque ore e ci vediamo domani pomeriggio ancora per Pomeriggio 5. Come vedete ci sono e ci sarò sempre, col cuore. Buonanotte“. Così la D’Urso informa i telespettatori che non saranno lasciati soli: dalla prossima settimana “Domenica Live”, il pomeridiano sempre da lei condotto, si allungherà. Debutterà infatti all’interno del talk pomeridiano, dalle 15 alle 17, un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che lo andrà ad arricchire. Il programma terminerà quindi alle 18.45, andando in onda con più di quattro ore di diretta.

Altro che tagli, Barbara D’Urso non ha alcuna intenzione di lasciare la tv: le parole della conduttrice sono una chiara frecciatina a chi vorrebbe vederla lontano dagli schermi e una rassicurazione invece per tutti gli affezionati.

Barbara D’Urso riesce a tenere incollate al televisore tante famiglie italiane e sono molte le persone che le scrivono dimostrandole tutta la loro simpatia e affetto, confessando come il programma domenicale tenga loro compagnia, soprattutto in periodi di restrizioni e zone rosse.