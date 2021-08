Ballando con le stelle, arrivano i primi nomi ufficiali: chi ha scelto Milly Carlucci

Confermati naturalmente la conduttrice, la band e la giuria, arrivano le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza su Raiuno a ottobre. Vediamo alcuni nomi.

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, prevista in partenza a ottobre e per il momento non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei partecipanti. La produzione è comunque al lavoro e qualche giorno fa in un post Instagram la conduttrice Milly Carlucci ha lasciato trapelare la conferma in blocco della giuria, nella composizione consolidata nelle stagioni più recenti: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni.

A corollario della giuria anche quest’anno saranno presenti in studio dei commentatori, ma al momento non è certa la riconferma di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Avvolta da incertezza anche la riconferma dell’antigiuria, espressione in qualche modo degli umori del pubblico, formata nell’ultima edizione da Gianni Ippoliti, Rossella Erra e Antonio Razzi.

LEGGI ANCHE —> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità sull’addio: perché si sono lasciati

Ballando con le Stelle: primi nomi di possibili concorrenti

Per l’ufficializzazione dei concorrenti dovremo attendere settembre ma da qualche giorno sono cominciate a circolare su siti e blog le prime indiscrezioni. E si tratta davvero di nomi eccellenti che alimentano ulteriormente la curiosità attorno alla prossima edizione dello show di Raiuno.

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione, stando al sito Tv Blog potrebbero esserci Sabina Guzzanti, che sarebbe davvero curioso vedere in una veste assolutamente inedita per lei (che abbiamo imparato ad apprezzare come graffiante attrice satirica e regista impegnata); l’attrice Valeria Fabrizi e la cantante Mietta. Il sito Dagospia ha ventilato la possibile presenza dell’ex calciatore Fabio Galante e di Federico Fashion Style. Secondo un’indiscrezione della testata TPI, infine, tra i possibili concorrenti del prossimo Ballando potrebbe esserci anche l’istrionico Morgan.

Ballando 2021: anche sui ballerini potrebbero esserci sorprese

Ancora tutta da definire anche la squadra degli insegnanti che faranno coppia con i vip concorrenti della prossima edizione di Ballando.

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l’annuncio di Raimondo Todaro che ha deciso di lasciare il programma manifestando l’esigenza di dedicarsi a nuove esperienze.

A meno di ulteriori sorprese – nei mesi scorsi si è temuto anche un addio di Simone Di Pasquale, a seguito di un criptico messaggio social che ha allarmato i fan – dovrebbe rientrare dopo la maternità Alessandra Tripoli.

Naturalmente la composizione della squadra di insegnanti dipenderà da quanti uomini/donne ci saranno tra i partecipanti e sicuramente c’è molta curiosità per conoscere il nome di chi prenderà il posto di Todaro, che si è fatto apprezzare oltre che per la sua professionalità anche per la simpatia e la voglia di stare al gioco nella sua lunga partecipazione al programma (fin dalla prima edizione nel 2005).

A questo proposito, anche per provare a “riempire” questo vuoto, non è da escludere la possibilità che vengano richiamati ballerini che hanno già partecipato a edizioni passate e che il pubblico di Raiuno ha già imparato a conoscere e amare.

LEGGI ANCHE—> Samanta Togni, dopo anni la verità: perché ha lasciato Ballando con le stelle