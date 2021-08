Una delle insegnanti storiche e tra le figure più amate dello show di Raiuno, presente nel cast fin dalla prima edizione, Samanta Togni annuncia il sofferto addio alla trasmissione dopo aver partecipato all’edizione 2019. A distanza di tempo ritorna sull’argomento e spiega i motivi della sua decisione.

Il pubblico ha imparato ad apprezzarla fin dalla sua prima partecipazione allo show, quando si classificò al 5° posto in coppia con Fabrizio Frizzi, nella prima edizione del 2005. Nel 2016 vince l’undicesima edizione di Ballando in coppia con l’attore spagnolo Iago García.

La Togni comunica la decisione di lasciare Ballando con le Stelle nell’estate 2020 in un post su Instagram pieno di autoironia, in cui lascia intendere che alla base ci sono motivi anagrafici…

La ballerina è tornata sui motivi che l’hanno portata a compiere questo passo così importante molti mesi dopo, e ha spiegato che era arrivato per lei il momento di dare una svolta alla sua carriera e sentiva forte il bisogno di crescere e mettersi alla prova in un ruolo più completo e sfidante per lei.

La Togni ha anche aggiunto di aver condiviso all’epoca queste sue riflessioni con Milly Carlucci, aprendo la possibilità di rimanere nel programma qualora ci fosse stata la possibilità di ritagliare per lei un ruolo diverso, magari in giuria. Ma la conduttrice, anima e cuore del programma di Raiuno, non ravvisò gli estremi per questo cambio di ruolo di quella che vedeva solo e soltanto in veste di ballerina e insegnante. La Togni ha detto di aver ricevuto comprensione e supporto dalla Carlucci per questo suo desiderio di cimentarsi con nuove esperienze e la separazione fu in tutto e per tutto amichevole.

La carriera di Samanta Togni prosegue a vele spiegate su Raidue

La svolta tanto desiderata arriva effettivamente per la Togni solo qualche settimana dopo l’annuncio dell’uscita dal cast dello show di Raiuno. Dall’autunno 2020 l’ex ballerina va ad affiancare Giancarlo Magalli alla conduzione de I Fatti Vostri su Raidue, al posto di Roberta Morise.

Da febbraio di quest’anno inoltre la Togni ottiene la conduzione di un programma tutto suo, sempre su Rai2, Domani è Domenica, rotocalco settimanale dedicato al tempo libero, ai viaggi, ai libri, alla cucina. Proprio per dedicarsi pienamente, nella prossima stagione, alla conduzione di questo programma, la Togni ha annunciato alla fine dell’edizione di quest’anno che non tornerà alla conduzione de I Fatti Vostri il prossimo autunno.