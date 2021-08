La conduttrice Mediaset Federica Panicucci si trova costretta ad annunciare la triste notizia, una situazione che avrebbe sicuramente evitato.

La conduttrice Mediaset, superati i cinquant’anni, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza; dopo l’esordio in tv da centralinista, la Panicucci in questi anni ha condotto diverse serate evento per l’emittente milanese, oltre che Mattino Cinque.

Come gli altri VIP, la Panicucci si sta godendo il sole dell’estate, sfoggiando tra l’altro un fisico da fare invidia alle ventenni; addominali scolpiti e gambe e lato b tonico alzano la temperatura di mesi già caldissimi.

Primo ad apprezzare la forma fisica della Panicucci, mix di genetica, allenamento e sana alimentazione, il compagno Marco Bacini, con cui la conduttrice è ormai sentimentalmente impegnata da cinque anni. I due dovevano sposarsi ma, purtroppo, hanno deciso di rinviare le nozze.

Federica Panicucci, la triste notizia: matrimonio rinviato

La notizia del rinvio del matrimonio arriva dal settimanale Diva e Donna, che riporta come la cerimonia inizialmente prevista a Fasano di Savelletri, in Puglia, è stata al momento sospesa a causa della pandemia scatenata dal COVID-19.

Purtroppo, molte coppie sono state costrette a rivedere i propri piani a causa di quest’emergenza sanitaria, con la quale hanno dovuto fare i conti anche Federica e Marco; visto l’avanzare della variante Delta, i due hanno deciso di dire il fatidico “sì” in condizioni più serene.

D’altronde, il loro amore è più forte che mai e non c’è nessuna fretta; nelle giuste condizioni, i due diventeranno finalmente marito e moglie. Nel frattempo, i due si godono le vacanze, con la Panicucci che ha dichiarato di riuscire finalmente a prendersi (dopo i ritmi frenetici della stagione invernale, fra trasmissione e altri impegni) del tempo per lei e soprattutto per riposarsi, con Forte dei Marmi (una seconda casa per lei) luogo perfetto per farlo.