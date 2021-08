Beautiful, che fine ha fatto Ridge? Ecco l’attore Ronn Moss oggi, irriconoscibile

È stato per 25 anni il volto del protagonista della soap opera più amata dal pubblico italiano. Vediamo che aspetto ha e cosa fa oggi l’attore Ronn Moss, che per le sue fan rimarrà per sempre il solo e unico Ridge Forrester di Beautiful.

Aveva 35 anni Ronn Moss quando nel 1987 fu scelto per entrare nel cast della soap opera americana Beautiful. La soap arrivò anche in Italia nel 1990 e mantiene da allora stabilmente un pubblico che si aggira tra i 2,8 e i 3 milioni di telespettatori ogni giorno.

Sicuramente uno degli elementi di maggiore successo iniziale fu la presenza nel cast di Ronn, che ha prestato il suo volto al personaggio di Ridge Forrester facendone uno dei protagonisti più amati dal pubblico femminile di tutto il mondo. Visto l’enorme successo della soap opera nel nostro Paese, l’attore ha cominciato a viaggiare spesso in Italia, instaurando negli anni un rapporto di vero e proprio amore con il nostro Paese e con i tanti amici italiani di cui ci dà conto generosamente sui suoi profili social.

Nel 2012 Ronn decide di abbandonare Beautiful per dedicarsi alla musica

Dopo aver condiviso per un quarto di secolo le vicende dell’affascinante Ridge Forrester, nel 2012 Ronn decide di non rinnovare il contratto con la produzione della soap, abbandonando senza possibilità di ripensamento il cast di Beautiful. Moss motivò questa sua decisione con l’esigenza di dedicarsi in maniera più assidua e continuativa al suo primo grande amore artistico: la musica.

Il percorso artistico di Moss inizia infatti nella musica, quasi dieci anni prima che in televisione, e dal 1976 Ronn è stato il bassista del gruppo musicale Player, che ottennero un buon successo tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta.

Ross, diventato nel frattempo anche attore di successo, lascia i Player nel 1995 e si dedica alla carriera solista. Nel 2013 il gruppo si riunisce per incidere un nuovo disco.

Ronn Moss ospite alla Mostra del Cinema di Venezia

Alla soglia dei settant’anni Ronn Moss è ancora pieno di progetti e voglia di mettersi alla prova in nuove esperienze. Fino alla pausa forzata a causa della pandemia ha continuato ad esibirsi – anche in Italia – con la sua band e il 10 settembre sarà ospite della prossima Mostra del Cinema di Venezia, dove presenterà il film Viaggio a sorpresa, in cui racconta il suo amore per quella che è diventata la sua seconda casa, la Puglia, insieme a un pugliese doc, Lino Banfi.

