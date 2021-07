Beautiful, ricordate Taylor? Oggi stravolta dalla chirurgia: eccola a 57 anni dopo il lutto[FOTO]

Per anni acerrima rivale di Brooke, Taylor Hamilton, interpretata dall’attrice Hunter Tylo, conquistò il cuore del grande pubblico. Ma che fine ha fatto la nota attrice? Eccola oggi completamente diversa.

L’attrice di Beautiful Hunter Tylo

Nel lontano 1990, la dottoressa Taylor Hamilton debuttava nella soap americana Beautiful. Da allora, la sua eterna battaglia contro Brooke Logan per il cuore di Ridge Forrester, divenne uno dei più celebri scontri del piccolo schermo. Il personaggio rimase, tra vari ritorni, sino al 2013, anno in cui disse definitivamente addio alla soap. Ricordate l’attrice Hunter Tylo? Oggi è completamente diversa. Secondo recenti rumors hollywoodiana, l’attrice sarebbe stata stravolta dai continui ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta. In molti si sono chiesti come mai, pur avendo raggiunto la fama internazionale, abbia deciso di abbandonare Beautiful. La verità è che Tylo ha un doloroso passato alle spalle poco conosciuto dal grande pubblico.

Nel 1987, l’attrice sposò il collega Michael Tylo, conosciuto sul set della soap La Valle dei Pini. La coppia ha avuto tre figli: Izabella Gabrielle, Katya Ariel e Michael Tylo Jr. Nel 1998, a sua figlia Katya, che all’epoca aveva tre anni, venne diagnosticato un retinoblatoma, un rarissimo tipo di tumore. I medici non poterono fare altro che rimuovere l’occhio, mentre un secondo tumore fu affrontato in tempo. In questo periodo, per poter stare vicino alla piccola figlia, l’attrice comparirà saltuariamente in Beautiful. Gli autori, utilizzando vari espedienti nella trama, troveranno di volta in volta motivi per la sua uscita, e rientro, di scena.

Segnata da un terribile lutto

Ma c’è un altro dramma nella vita dell’attrice. Il 18 ottobre del 2007, Michael Tylo Jr. perde la vita mentre si trovava nella piscina della sua abitazione a Henderson, in Nevada, colpito da un malore. Nel novembre del 2009, Hunter Tylo si risposa per la terza volta con Gersson Archila a Las Vegas.

Nel 2015, stando alle ricostruzioni dei media americani, l’attrice si è trovata in grosse difficoltà economiche. Tanto da dover vendere una delle sue proprietà per un valore vicino a 2 milioni di dollari. L’ultima sua apparizione televisiva risale al 2019, in un episodio speciale di Beautiful.