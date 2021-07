Protagonista della soap Beautiful, l’attore Don Diamont, che veste i panni di Bill Spencer, è sposato con una bellissima ex attrice. La conoscete? Ecco di chi stiamo parlando.

La moglie di Don Diamont, attore amato di Beautiful

Amato dal grande pubblico e acclamato dalla critica, l’attore statunitense Don Diamont è uno dei protagonisti della più longeva soap del piccolo schermo, Beautiful. Nell’amata soap interpreta Bill Spencer. Ma avete mai visto sua moglie? Ex attrice, bellissima e di talento, si tratta di Cindy Ambuehl. Il volto sarà sicuramente già noto, dal momento che ha recitato in alcune serie molto famose come Seinfeld e Jag, delle quali è stata anche produttrice. Negli ultimi anni, Ambuehl, ha abbandonato la recitazione, allontanandosi dal mondo dello spettacolo, per lavorare nel campo della moda, dell’architettura, ma anche della compravendita.

Cindy Ambuehl è infatti è notissima agente immobiliare di Los Angeles e lavora nei quartieri più ricchi della città, come Hollywood, Santa Monica e Venice Beach. Tratta compravendita di residenze e ville di lusso, e tra i suoi clienti si annoverano le più grandi star del cinema e dello sport. In questa zona ci sono alcune delle ville più incredibili del mondo e molti si rivolgono all’ex attrice per un completare un affare. Ambuehl è apparsa in alcuni episodi della soap Beautiful. Ha interpretato proprio il ruolo di un agente immobiliare di nomi Amy e, per diversi episodi, ha aiutato Katie nell’acquisto della sua nuova villa, dopo il divorzio con Bill Specer.

La storia d’amore tra i due vip losangelini

Don Diamont e Cindy Ambuehl sono convolati a nozze nel 2012, dopo 10 anni di relazione. I due hanno avuto due gemelli, nati nel 2013, Anton e Davis. In precedenza, l’attore è stato sposato con l’attrice Rachel Braun, ma il loro matrimonio terminò nel 2002. Il protagonista di Beautiful, dal primo matrimonio, ha avuto quattro figli, Lauren, Sasha, Alexander e Luca.

Un dramma ha segnato recentemente Don Diamont. L’attore ha perso sua sorella e da allora si prende cura di suo nipote, cresciuto come un figlio. Un’altra sorella dell’attore, invece, soffre di sclerosi multipla. Diamont, tramite diverse associazioni e fondazioni, è da sempre impegnato nella raccolta fondi per la ricerca contro questa terribile malattia.