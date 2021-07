Il conduttore ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, è al centro di un clamoroso gossip estivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un nuovo flirt per Stefano De Martino?

Loro si candidano di diritto a diventare i protagonisti delle copertine gossip di questa estate. Da una parte lui, conduttore napoletano di Stasera tutto è possibile, giudice di Amici 20, amatissimo dal grande pubblico. Dall’altra lei, influencer, modella, vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. Per adesso i due non hanno confermato le indiscrezioni. Ma ci sono diversi indizi. Lo scorso 2 giugno, Di Benedetto è stata paparazzata a bordo della barca del conduttore, chiamata Santiago in onore di suo figlio, nato dal matrimonio con Belen, a largo della Costiera Amalfitana. A bordo, però, c’erano anche altri amici, compresa la sorella di Stefano, Adelaide, amica dell’ex gieffina.

Gli scatti hanno sorpreso molto i fans di Paola De Benedetto, a causa dell’assenza di Federico Rossi, suo storico compagno. E, infatti, è arrivata anche l’annuncio della fine della loro relazione, in un post pubblicato sugli account Instagram di entrambi. Hanno dichiarato infatti: “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”.

Un corteggiamento iniziato prima della fine della storia tra Di Benedetto e Rossi?

A quanto pare, però, secondo i recenti rumors, De Martino avrebbe iniziato a corteggiare la giovane influencer già da qualche mese prima. Di Benedetto ha spiegato che, tra lei e Rossi: “Era qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando non abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta”.

Qualcuno ha pensato che, quantomeno, il conduttore abbia accelerato la fine della relazione. Ma sono soltanto congetture al momento. I due, infatti, sembra che al momento si stiano godendo vacanze in luoghi diversi. Dunque, nessun flirt? Staremo a vedere.