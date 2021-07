Barbara D’Urso, amatissima conduttrice Mediaset, ha stupito i suoi tanti followers con alcuni scatti di un matrimonio a sorpresa. Ecco cosa è accaduto.

Il post di Barbara D’Urso

Conduttrice amatissima dal grande pubblico televisivo, e chiacchieratissima, Barbara D’Urso ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Un modo per tornare nella sua Campania certo, ma anche per sottrarsi al caos dovuto all’annuncio dei nuovi palinsesti televisivi Mediaset 2020/2021. La Carmelita Nazionale, in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta più di 2,7 milioni di followers – ha pubblicato alcuni scatti di un matrimonio. La conduttrice, con grande sorpresa dei fans, nelle foto indossa la fascia tricolore. È stata infatti lei a celebrare il grande evento. Un post che è diventato subito virale, anche a causa del silenzio social in cui si era rinchiusa la conduttrice da diverse settimane. Ha scritto D’Urso: “Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero amiche”.

E ancora: “Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro. Come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”. La conduttrice, molto elegante, si è mostrata in tutta la sua bellezza indossando un abito con giacca e pantaloni bianchi.

La nuova stagione televisiva

Cosa sta accadendo alla carriera di Barbara D’Urso all’interno delle reti Mediaset? La promessa, fatta nella primavera scorsa, del ritorno di Live – Non è la D’Urso non si è materializzata, anzi. Anche Domenica Live è stato cancellato dalla produzione. Al suo posto un programma con Silvia Toffanin, già conduttrice di Verissimo, e un format, dal titolo Scene da un matrimonio, condotto dalla cantante Anna Tatangelo. Confermato l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, in onda tutti i giorni su Canale 5.

Interrogato sulla questione, l’Amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti del Biscione 2021/2022, ha parlato del caso Barbara D’Urso. Ed ha spiegato: “Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso. Con il Covid è cambiata la percezione del pubblico, è cresciuta la voglia di notizie più serie”.