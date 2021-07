Il talent di Amici potrebbe ben presto perdere una delle sue protagoniste, membro dello staff dei professionisti del programma. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Un nuovo addio ad Amici?

La scorsa edizione del talent di Canale 5 Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi e vinto da Giulia Stabile, è stato un grandissimo successo di pubblico e critica. Ancora una volta, la conduttrice Mediaset, con un grandissimo staff tra professori e professionisti, ha confermato di essere diventata un’autentica fucina di talenti. Negli anni abbiamo visto numerosi ex allievi tornare nella scuola più ambita del piccolo schermo in veste di professionisti. Nella scorsa stagione, il programma ha dovuto dire addio alla bravissima ballerina Lorella Boccia. Quest’ultima ha ben figurato come conduttrice del programma di Italia Uno Venus, con Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Boccia ha lasciato il programma anche perché in dolce attesa. Per lei è previsto un ritorno? Vedremo.

Ma c’è un’altra ballerina che potrebbe ben presto lasciare il programma. È accaduto, del resto, anche ad Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, professoressa della scuola. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Giulia Pauselli, ballerina amatissima dai fans del programma. Pauselli ha dato prova in questi anni di un enorme talento, ma anche di empatia nei confronti dei giovanissimi allievi che entrano nella scuola.

Le parole della ballerina

Giulia Pauselli, all’interno dei corridoi di Cologno Monzese, ha trovato anche l’amore con Marcello Sacchetta. A quanto pare la giovane sarebbe pronta non solo a lasciare il programma ma anche la danza. Le indiscrezioni sono cominciate a causa delle parole della ballerina pronunciate nel corso di un colloquio con Andreas Muller e Umberto Gaudino durante Amici 20.

Ha spiegato la ballerina: “Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso”.