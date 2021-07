Negli anni ’80 è stata una delle coppie più amate del cinema nostrano. Ricordate l’attrice Roberta Oliveri, fidanzata di Nino D’Angelo, in diversi film? Eccola oggi.

Una coppia d’oro del cinema italiano

All’inizio degli anni ’80 il travolgente successo del cantante partenopeo Nino D’Angelo stravolse il cinema nostrano. Nel 1982, la pellicola ‘Nu jeans e ‘na maglietta, arrivò a contendersi il podio più alto al botteghino con il film Flashdance. La stampa e la critica coniarono addirittura l’espressione Fenomeno Nino D’Angelo. Al suo fianco, l’amato artista napoletano ha avuto quasi sempre l’attrice Roberta Oliveri, nel ruolo del suo grande amore. I due hanno creato nell’immaginario collettivo un’iconica coppia: lui, scugnizzo che insegue il grande sogno di diventare un cantante e lei, giovane di una ricca famiglia che va contro tutto e tutti pur di coronare il suo sogno d’amore. I due hanno recitato in diverse pellicole: La discoteca, Popcorn e Patatine, Giuro che ti amo, La ragazza del metrò e il già citato ‘Nu jeans e ‘na maglietta.

Ma dopo il grande successo degli anni ’80, Roberta Oliveri si allontanò gradualmente dalle scene. Che fine ha fatto? All’epoca, tra l’altro, l’attrice era giovanissima ed aveva anche lavorato con Mario Merola nelle pellicole Tradimento e Giuramento. Insomma, la sua carriera sembrava decisamente in ascesa. Nelle pellicole la ricordiamo con il nome di Anna o Annamaria, bellissima, bionda e con gli occhi chiari. Classe ’66, romana, Oliveri spesso viene citata da Nino D’Angelo nei suoi post social. I due, intatti, hanno mantenuto un bellissimo rapporto, nonostante siano trascorsi tantissimi anni.

Uno strettissimo legame

Nino D’Angelo e Roberta Oliveri si sono rivisti in diverse occasioni. L’attrice è stata tra le protagoniste dello speciale sul cantante partenopeo andato in onda nel 2005 su Canale 5. In altre occasioni, invece, è salita sul palco insieme al cantante, mandando in delirio i fans.

I due, nel 2019, hanno di nuovo collaborato insieme. Oliveri, infatti, è stata protagonista del video del brano Un’altra luce, singolo portato al Festival di Sanremo di quell’anno da Nino D’Angelo e Livio Cori.