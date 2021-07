La dama Isabella Ricci è stata protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne. Ma la bella tronista over si è mostrata con un look totalmente nuovo.

Isabella Ricci si mostra ai fans dopo uomini e donne

Fascino e bellezza, ma anche un carattere audace e forte, la dama del trono over Isabella Ricci è stata una delle protagoniste degli ultimi mesi della passata stagione di Uomini e Donne. Negli studi di Cologno Monzese del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ha saputo spodestare la storica dama Gemma Galgani. Numerosi i cavalieri che hanno riempito il parterre nella speranza di conquistarla. Probabilmente, Ricci, farà parte della nuova edizione della trasmissione cult del pomeriggio di Canale 5, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Di certo, la bella dama gode del favore del pubblico televisivo e anche di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire se la rivedremo sul piccolo schermo, Isabella Ricci aggiorna costantemente i suoi followers sui social sulla sua quotidianità. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la dama di Uomini e Donne si è mostrata con look totalmente diverso. Capelli neri e lisci, in sostituzione del riccio argentato. Ma cosa è accaduto? In realtà, a quanto pare, Ricci si è divertita ad indossare una parrucca, anche se ha confermato che in passato ha sfoggiato questo tipo di capigliatura.

Le parole di Isabella Ricci del trono over

In una recente intervista, Isabella Ricci ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e in anche dei suoi scontri con Gemma Galgani. Ha spiegato: “Il mio obiettivo è trovare un compagno. Non convincere Gemma che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo”.

Recentemente la dama ha pubblicato gli scatti di un weekend a Roma. Per l’occasione ha incontrato la coppia formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. I due hanno trovato l’amore proprio negli studi di Cologno Monzese. Ha raccontato Isabella Ricci: “Due ragazzi giovani, educati e con tanti progetti da realizzare. È stato un piacere immenso rivedervi, vi auguro il meglio. Questa è la dimostrazione che anche da un programma televisivo possono nascere legami veri e sinceri, da vivere fuori dallo studio!”