Cristel Carrisi prossima alla laurea: qual è il titolo di studio della figlia di Albano e Romina

La somiglianza con la mamma è disarmante. Lei è la figlia di Al Bano e Romina Power e sta per raggiungere un importante traguardo personale.

Cristel Carrisi è nata a Cellino San Marco il 25 dicembre 1985. Conduttrice, stilista e cantautrice è nientepopodimeno che la figlia di Albano Carrisi e Romina Power.

La giovane figlia d’arte ha conquistato diversi successi tanto dal punto di vista lavorativo, quanto personale: nel 2016 è convolata a nozze con l’imprenditore di origini cilene Davor Luksic, con il quale Cristel ha avuto già due figli, Kay Tyron e Cassia Ylenia. Ora, la coppia è in attesa del terzo figlio ed a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Gente.

L’annuncio non è arrivato quindi dai social come spesso succede nel mondo della tv, il motivo principale sta nel fatto che Cristel sia una ragazza molto riservata, non particolarmente amante dei social, tanto che a maggio del 2020 aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa da Instagram : “Going Offline…sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo”.

Tralasciando l’argomento social, è arrivato un momento molto importante per la figlia di Al Bano e Romina: oltre ad essere in attesa del terzo bimbo, Cristel è anche prossima alla laurea.

Cristel Carrisi prossima alla laurea!

L’annuncio è arrivato dritto dai profili social di mamma Romina, l’iconica cantante ha voluto elogiare la figlia su Instagram, comunicando ai fan la bella notizia.

Cristel è laureanda ad Harvard nella facoltà di Letteratura ed è anche particolarmente apprezzata dal rettore di una delle università più prestigiose al mondo.

Un successo dopo l’altro quindi per la piccola Carrisi, la quale ha abbandonato la sua carriera musicale nel 2010 per esplorare nuove possibilità. A quanto pare, la cantautrice riesce ad eccellere in tutto ciò in cui si applica.

Questo traguardo, insieme all’arrivo del bebè, hanno emozionato la mamma Romina Power, la quale ha deciso, appunto, di comunicare sui social tutta la sua gioia.