Dopo la quarta edizione del GfV, il bell’Andrea ha proseguito la sua carriera e ha affrontato anche i problemi del Covid

È stato uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Andrea Denver, trentenne di Verona, fu eliminato dal reality poco prima della finale. Bellissimo il legame stretto nella casa tra lui, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Andrea Denver fece molto parlare di lui durante l’ultima edizione del reality, il forte legame con la Volpe, infatti, fece scalpore scatenando le curiosità dei telespettatori su una presunta relazione. I due, però, hanno sempre smentito.

Andrea Denver, cosa fa oggi

Laureato in Scienze della Comunicazione a Verona nel 2013, Andrea Denver ha proseguito i suoi studi in Florida, negli Usa. Gli Stati Uniti, infatti, sono per lui una seconda casa e il suo nome d’arte “Denver” si riferisce proprio alla squadra di basket americana “Denver Nuggets”.

La sua strepitosa carriera esplode nel 2014, quando fa alcune apparizioni nei videoclip di Jennifer Lopez e Taylor Swift. Inoltre, in tanti danno per certa una relazione d’amore con la star Madonna.

Nel 2020 ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, dove però viene eliminato durante l’ultima puntata.

Ma cosa fa oggi Andrea Denver? Il bellissimo ragazzo di Verona è ad oggi un affermato modello, oltre ad essere uno degli italiani più famosi e pagati al mondo. Il trentenne, infatti, è stato nominato tre volte “modello dell’anno” sulla piattaforma Models.com.

È fidanzato con la splendida modella americana Anna Wolf, con cui vive in una casa a Verona. Abitazione dove ha trascorso una lunga quarantena per via del contagio da Coronavirus, superato però brillantemente.

Ad oggi Denver continua la sua esperienza nella moda e nella pubblicità, ma alcune indiscrezioni parlano di un suo possibile esordio nel cinema. Chissà, magari a breve potremo ammirare Denver anche come professionista del grande schermo.

Un grande in bocca al lupo Andre!