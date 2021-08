La famosa Zingara de La Luna Nera di Luna Park è scomparsa dai radar della tv ed ha cambiato vita. Ecco cosa fa oggi la bellissima attrice napoletana

È stata il simbolo della televisione italiana negli anni ’90, Cloris Brosca è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione al programma Luna Park su Rai 1. Il suo personaggio, La Zingara, è rimasto indelebile nei ricordi di chi, in quegli anni, restava ammaliato dalle sue affascinanti movenze da chiromante.

Dal 1994 al 1997, infatti, La Zingara della Luna Nera è stata la protagonista del famosissimo programma a premi “Luna Park”, trasmesso ogni sera su Rai 1. La Brosca ha “bucato” i televisori del Bel Paese grazie al suo sorriso coinvolgente e alle sue meravigliose capacità teatrali.

Cloris Brosca, infatti, nasce come attrice di teatro e, successivamente, approda sul grande schermo recitando in alcuni film con Mastroianni, Tornatore e Troisi. Successivamente ha debuttato in tv proprio su Luna Park.

Cosa fa oggi Cloris Brosca

Dopo il grandissimo successo de la Zingara de La Luna Nera, Cloris Brosca è scomparsa dai radar del piccolo schermo. In tantissimi, infatti, si chiedono come sia proseguita la carriera della bellissima protagonista di Luna Park.

Subito dopo il gioco a premi, la Brosca partecipò allo show “In bocca al Lupo!”, di Carlo Conti. Ma successivamente, la Brosca prese la decisione di lasciare il piccolo schermo per dedicarsi al suo grande amore: il teatro.

Dopo una breve partecipazione a La squadra, su Rai 3, e a Raccontami, su Rai 1, la Brosca decide di tornare a calcare il palcoscenico del teatro. La talentuosa attrice ha fatto parte del cast di spettacoli di successo, come “L’Amica geniale”, opera teatrale ispirata all’omonimo romanzo.

Nonostante la famosa attrice ha sempre dichiarato di preferire il teatro, la bellissima Zingara di Rai 1 non ha mai sdegnato le sue bellissime esperienze in tv.

Nata a Napoli nel 1957, Cloris Brosca oggi vive a Roma con suo marito, un medico campano specializzato in cardiologia. Negli anni ’90, dopo una tragica perdita familiare, Cloris ha deciso di dedicare la propria vita a lavori “normali e con ritmi più umani”.