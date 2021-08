Gianluca Ginoble, uno dei tenori del Volo, è decisamente cresciuto. Spunta una foto che lo ritrae anni fa ed appare irriconoscibile.

Gianluca Ginoble: tutto è cambiato dalla partecipazione a Ti lascio una canzone

Il tenore Gianluca Ginoble, conosciuto per essere uno dei cantanti del Volo, deve il suo successo alla partecipazione nel 2009 al programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici.

All’epoca però la figura del giovane cantante era molto diversa rispetto a quella attuale. Recentemente, è andato in onda Teche Teche Tè, il programma di video frammenti Rai ed è in quello occasione che i fan del trio si sono potuti abbandonare ai ricordi. Nella puntata andata in onda pochi giorni fa, una delle clip è stata proprio quella relativa ad una vecchia esibizione del Volo. Il trio composto da Ginoble, Barone e Boshetti è apparso molto diverso rispetto ad ora, ma il cambiamento più evidente è stato proprio quello di Gianluca.

Ginoble ormai è un uomo: i riccioli ribelli sono state sostituiti da un intraprendente doppio taglio, le guance paffute hanno abbandonato il viso a favore di zigomi e mandibola definiti e, nel quadretto, non poteva mancare la presenza di una matura barbetta curata.

Gianluca, da dolce e tenero tenore, è diventato la star che ha fatto innamorare innumerevoli ragazzine.

La storia d’amore con Francesca

In passato, sono stati associati a Gianluca Ginoble diversi flirt, da quello con la figlia di Eva Henger, Mercederz, al più recente con Ema Kovac, nota “Madre Natura” di Ciao Darwin. Fino ad ora però, nessuna delle ipotetiche relazioni poteva definirsi seria e profonda.

Pare però, che Gianluca Ginoble abbia trovato da tempo l’amore. Non si sa molto dell’attuale compagna del 26enne, se non che si chiama Francesca e che, come molti hanno notato, sia particolarmente somigliante alla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

La ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo, il web è venuto a conoscenza della relazione con Ginoble solo dalle recenti paparazzate in spiaggia. Neanche il diretto interessato aveva fatto riferimento alla presunta relazione. Nonostante sia particolarmente attivo sui social, sembra che il tenore abbia deciso di tutelare la sua ormai longeva storia d’amore.