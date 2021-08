Dopo la delusione del tradimento, l’ex moglie di Gigi D’Alessio ha cambiato vita. Ecco cosa fa oggi Carmela Barbato e com’è diventata

“Quanti amori nascono così, forse era scritto che doveva andar così”, questo è il testo di una delle canzoni più famose di Gigi D’Alessio, chissà quanto della sua vecchia storia d’amore con Carmela Barbato c’è in queste parole. Sì, perché prima della storica relazione con Anna Tatangelo, il cantante napoletano era sposato con la giovane Barbato, sua coetanea.

Nel 2006 Gigi D’Alessio è Anna Tatangelo uscirono allo scoperto, dichiarando il loro amore e l’intenzione di stare insieme. La notizia non fu presa benissimo da Carmela Barbato che, dopo aver saputo che la relazione clandestina tra i due durava da più di un anno, rilasciò alcune dichiarazioni molto negative sulla coppia.

In una famosa intervista per il settimanale “DiPiù”, utilizzò frasi molto dure per la coppia, definendo la Tatangelo “un pappagallo che ripete le cose dette da Gigi”. La crisi della coppia, però, pare essere iniziata già con l’arrivo del successo per il cantante napoletano. Nella stessa intervista, infatti, la Barbato dichiarò di preferire quando D’Alessio era un artista sconosciuto.

Chi è Carmela Barbato oggi

Nonostante il dolore e la frustrazione per il tradimento del marito, oggi Carmela Barbato ha ripreso in mano la propria vita e ha cominciato nuove avventure. Ad oggi, i rapporti con il cantante napoletano sono tornati buoni, nonostante non si sappia molto di più per via della riservatezza della donna.

Carmela Barbato, infatti, ha rilasciato pochissime interviste negli ultimi anni e inoltre non possiede alcun profilo social. Nonostante questo, però, sappiamo che ha avuto una breve relazione con Aimone Angeli, ex corteggiatore di Uomini e Donne. La storia con l’ex tronista, di dieci anni più giovane di lei, purtroppo è terminata in poco tempo.

Oggi Carmela Barbato è ancora una bellissima donna, vive in una villa a Napoli lasciata dal suo ex marito. Con lei vivono i suoi due figli, Luca e Ilaria, mentre il figlio maggiore Claudio è un imprenditore riconosciuto. Nel 2017, la figlia Ilaria si è laureata con successo e ha festeggiato l’evento pubblicando una foto su Instagram con la mamma e il papà.