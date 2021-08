Tutti sappiamo chi è Milly Carlucci, presentatrice tra Mediaset e Rai, ma conoscete suo figlio? Chi è il manager 30enne.

A 66 anni Milly Carlucci, oltre a conservare un’incredibile bellezza e ad un grandissimo fascino, è nel pieno della sua maturità artistica; ormai da diversi anni è una delle presentatrici di punta della Rai, dopo gli inizi come cantante e con L’altra domenica di Renzo Arbore e il varietà di Rai 2 Crazy Bus.

Da lì ad oggi, il passaggio a Mediaset e poi il ritorno alla Rai, con la quale ha avuto un’impennata grazie al successo del talent show Ballando con le stelle. Recentemente, la Carlucci ha condotto Il cantante mascherato e il concerto A riveder le stelle, in eurovisione insieme a Bruno Vespa.

Se i successi televisivi di Milly, al secolo Camilla Patrizia, sono sotto gli occhi di tutti, in pochi conosceranno suo figlio, un 30enne manager di successo. Ecco chi è.

Milly Carlucci, chi è il figlio Patrick Donati

Figlio di Milly e dell’ingegnere Angelo Donati, Patrick è il secondo genito della coppia, fratello di Angelica, classe ’86 laureata a Oxford e attualmente impegnata con l’azienda di famiglia.

Come la sorella, anche Patrick ha studiato all’estero e ha una brillante carriera; laureatosi alla Regent’s University di Londra, risiede nella capitale britannica dove è manager per un’azienda che lo impegna molto.

La stessa Milly, in diverse interviste, ha dichiarato come sia contenta che il figlio stia facendo questa esperienza, che sicuramente gli insegnerà cosa vuol dire lavorare e guadagnarsi da vivere, nonostante le aziende anglosassoni siano note per “spremere” i loro dipendenti.

Quanto a fatti recenti riguardanti la conduttrice, la Carlucci ha dovuto far fronte a due importanti perdite a Ballando con le stelle: Samanta Togni e Raimondo Todaro. I due ballerini hanno lasciato il programma alla ricerca di nuovi stimoli; Todaro, come sappiamo, farà parte del cast artistico della nuova edizione di Amici.