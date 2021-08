Maurizio Costanzo, avete mai visto la sua ex moglie? Chi c’era prima di Maria De Filippi

Lui è la televisione fatta persona, stiamo parlando di Maurizio Costanzo, ma la moglie Maria De Filippi, non è stata l’unica.

Di personaggi famosi come lui si conoscono mille informazioni e dettagli, ma forse non tutti sanno che Maurizio Costanzo non è stato sposato solamente una volta.

Prima di Maria De Filippi c’è stata un’altra importante donna nella sua vita, vediamo meglio insieme tutti i dettagli della relazione e di chi si tratta.

Come sappiamo la carriera di Maurizio è iniziata moltissimi anni fa come giornalista e collezionando successi è riuscito ad essere uno dei personaggi maggiormente amati dagli italiani.

Ma forse non tutti sanno che il noto giornalista è stato sposato per ben 4 volte, la prima volta risale al 1963 con Lori Sammartino, una nota fotoreporter.

Successivamente con la giornalista Flaminia Morandi e poi con la nota conduttrice televisiva Marta Flavi.

Maurizio Costanzo ed i matrimoni precedenti

Ma tra loro non tutto andò come si pensava, la coppia si è giunta in matrimonio in data 7 giugno 1989.

E solamente qualche anno dopo nel 1994 c’è stato il loro divorzio, ma Marta Flavi è sempre stata felice che Maurizio sia felice con Maria.

Ha anche aggiunto:

“Se non mi ricordasse qualcuno che mi sono sposata Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli”

Nella coppia ci sono sempre stati ottimi rapporti e non sembra esserci stato mai nessun problema successivamente alla loro separazione.

In televisione poi non si parla molto del loro matrimonio e per questo motivo non tutti sapevano tutte queste informazioni sulla vita sentimentale di Maurizio Costanzo , un giornalista bravissimo ma sempre molto riservato.

Da quando è sposato con Maria De Filippi è davvero felice, ed insieme hanno adottato anche un bambino, che è il loro unico figlio, che al momento lavora dietro alle quinte di alcuni programmi proprio di Mediaset.

In questo momento si stanno godendo qualche giorno di relax al mare tutti insieme, dopo il che il figlio ha terminato la sua relazione con la sua compagna.