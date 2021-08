La showgirl argentina ha partorito da poco e già si mostra miracolosamente in perfetta forma.

Belen Rodriguez è una forza della natura. Ha dimostrato di saper ottenere ciò che vuole nella vita dai successi in ambito professionale agli amori. Infatti, il suo essere sotto i riflettori, non le ha mai impedito di seguire il cuore e di temere le critiche.

Dal flirt con l’ ex calciatore Marco Boriello a Fabrizio Corona, per poi passare al motociclista Andrea Iannone per approdare a Stefano De Martino, “rubandolo” alla sua allora fidanzata Emma Marrone.

Belen è bellissima ed altrettanto irruente: dopo il matrimonio fallimentare con l’ ex ballerino di Amici, de Martino, ha deciso di riconcedersi una seconda possibilità di poter costruire una famiglia con il bel Antonino Spinalbanese.

La coppia dopo qualche mese di frequentazione ha deciso di mettere al mondo una figlia, Luna Marie, nata proprio la notte della finale degli Euro 2020 di calcio. La famigliola ha poi deciso di trascorrere un periodo di tranquillità nell’ isola privata di Albarella.

Il piccolo particolare che risalta agli occhi, però, oltre alla bellezza della piccolina e alla felicità dei neo genitori è la forma smagliante della mamma a pochi giorni dal parto: sembra quasi che Belen non abbia nemmeno affrontato una seconda gravidanza.

La Rodriguez torna in perfetta forma grazie alla sua tenacia.

La conduttrice argentina, non ha mai nascosto di aver continuato a fare esercizi e in particolare pilates durante tutta la gravidanza, consigliandolo ad altre donne tramite il proprio canale social.

Oltre a tanto esercizio, avrebbe dichiarato di avere seguito una dieta per apportare il giusto fabbisogno calorico, pur concedendosi qualche sgarro. Grazie a questi accorgimenti aveva messo su un pancino davvero piccolo e pochi chili.

Certo non sono mancate le critiche circa queste scelte fatte in un momento delicato come la gravidanza, ma la nascita della piccolina ha sconfessato tali giudizi, poichè è nata in perfetta forma.

Oggi la bella mamma posta i video mentre è ad Albarella, un’ isola privata e poco conosciuta immersa nel Parco del Delta del Po in provincia di Rovigo, mentre pubblica scatti circondata dalla flora selvaggia e rurale tipica della località.

Proprio in questi scatti condivisi in Instagram si mostra in perfetta forma e sensuale come sempre: ma dietro a tanta perfezione c’ è molto sacrificio in quanto avrebbe ripreso ad allenarsi subito dopo una settimana dal parto.