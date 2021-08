Maurizio Costanzo, conoscete la figlia Camilla? Ecco chi è la bellissima

Alla scoperta di Camilla Costanzo, figlia del noto giornalista e conduttore Mediaset Maurizio Costanzo: la conoscevate?

I parenti più stretti dei VIP suscitano sempre una certa curiosità nel pubblico e, molto spesso, a loro volta, diventano delle vere e proprie celebrità. In questi ultimi anni, abbiamo visto come Cecilia Rodriguez si sia messa in scia della sorella Belen e abbia raggiunto la popolarità oppure, come altro esempio, la giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, che ha già fatto il suo esordio in TV.

Ma se dovessimo tirare in ballo la figlia di Maurizio Costanzo? Conoscete Camilla, primogenita del noto giornalista e conduttore televisivo? Andiamo insieme a scoprire cosa fa.

Camilla Costanzo, chi è la figlia di Maurizio

Nata nel ’73, Camilla è la primogenita di Maurizio, nata dal secondo matrimonio del giornalista con la giornalista Flaminia Morandi; come sappiamo, dopo la rottura con la Morandi Maurizio convivrà prima con Simona Izzo, poi andrà nuovamente a nozze con Marta Flavi, poi lasciata per sposarsi con l’attuale moglie, Maria De Filippi.

Al giorno d’oggi, Camilla è una scrittrice e sceneggiatrice televisiva; ha avuto inoltre modo di cimentarsi come attrice in alcuni film diretti dal fratello Saverio e poi, ancora, in pellicole come Una famiglia per caso e poi ancora I corti italiani.

Leggi anche –> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità sull’addio: perché si sono lasciati

A 48 anni, come più volte sottolineato anche dal padre Maurizio, riesce perfettamente a coniugare la sua vita da scrittrice al ruolo di mamma; donna molto riservata, non è presente sui social e preferisce non trovarsi sotto i riflettori.

Leggi anche –> Ilary Blasi, sapete chi è la sua migliore amica? Ecco la famosissima

Tra le sue opere letterarie, figurano Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia, scritto nel 2009 insieme alla protagonista della storia, Giusy Vitale; sei anni più tardi invece, nel 2015, ha scritto il romanzo Una bellissima notte senza luna, che tratta del tema del matrimonio, visto come “ordine” opposto al “caos”.