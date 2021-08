La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta arrivando e ormai sono noti molti dei nomi dei concorrenti. Scopriamo insieme chi sono.

Grande Fratello Vip sta arrivando! La casa più spiata d’Italia ci farà compagnia su Canale 5 a partire da settembre e potrebbe includere quasi 40 concorrenti. Il debutto della sesta edizione del programma è previsto per il 13 settembre e pare che quest’anno potremo godere di un doppio appuntamento settimanale.

Dato il successo delle edizioni precedenti, sembra che la sesta edizione sarà ancora più lunga della quinta, durata per ben sei mesi.

Alla conduzione del GFVip, nonostante alcuni dubbi iniziali della redazione di Mediaset, ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi, mentre le opinioniste saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, nuovo spavento per Signorini: fugge via in preda al panico (di nuovo) VIDEO

Da alcune indiscrezioni emerge che la finale potrebbe essere programmata addirittura per maggio 2022, costringendo i concorrenti a rimanere nella casa per l’intero periodo autunnale ed invernale. A quanto pare, Mediaset ha voluto alzare la posta, mettendo in gioco tutte le risorse del programma. Come se la caverà Alfonso Signorini?

In attesa della prima puntata, conosciamo meglio i coinquilini che ci faranno compagnia a partire da questo autunno.

Ecco i nomi dei concorrenti della sesta edizione del GFVip

Ovviamente i membri del cast del Grande Fratello Vip sono selezionati tra i volti noti del mondo dello spettacolo e del web. Tra i prossimi concorrenti quindi ci saranno: Manila Nazzaro, conduttrice televisiva ed ex modella eletta Miss Italia nel 1999; la nota cantautrice e conduttrice Jo Quillo; Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e dell’attrice Asia Argento; l’ormai professionista dei reality Alex Belli, attore conosciuto principalmente per il ruolo di Jacopo Castelli in Cento Vetrine; la famosa ballerina e showgirl Carmen Russo; la 27enne Soleil Sorge, la quale è conosciuta principalmente per i suoi flirt che vanno dall’amico di Andrea Damante, Marco Cartasegna, al fratello di Belen, Jeremias, fino a passare ad un ex della Rodriguez, Gianmaria Antinolfi; Francesca Cipriani e Raffaella Fico, le quali avevano raggiunto il successo partecipando alla versione “nip” del GF e molti altri.

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi, ex concorrente GF Vip sbarca in Honduras? L’annuncio

Tra i forse c’è anche un possibile (incredibile potremmo dire) ritorno nella casa di Pamela Prati, la quale non aveva avuto certo un bel rapporto con il programma nell’edizione del 2016. Speriamo che questa sia la volta buona per la nota showgirl.

Il cast è ancora aperto, ma settembre è sempre più vicino. Chissà quali saranno gli altri vip scelti da Mediaset per la sesta edizione del programma.

LEGGI ANCHE —> Alfonso Signorini esce allo scoperto: Ecco chi vorrei al GF Vip 6