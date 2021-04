Alfonso Signorini esce allo scoperto: Ecco chi vorrei al GF Vip 6

Alfonso Signorini, ospite del programma di Tommaso Zorzi “Punto Z”, rivela un possibile concorrente della 6° edizione del GF Vip per la prima volta e il web si scatena. Ecco le sue parole.

Alfonso Signorini ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni sul prossimo GF Vip 6 durante una sua intervista con Tommaso Zorzi a “Punto Z”, format condotto proprio dal vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Le parole di Alfonso Signorini stanno rimbalzando sul web in queste ore. Ecco che cosa ha rivelato sulla prossima edizione del reality di Canale 5 più seguito d’Italia.

È tempo di grandi rivelazioni per Alfonso Signorini. L’uomo, che ha già condotto le scorse due edizioni del Grande Fratello Vip, è stato riconfermato anche per la sesta. Per parlare delle novità della prossima edizione il giornalista ha scelto il programma di Tommaso Zorzi che proprio grazie alla sua vincita al Grande Fratello Vip 5 si è fatto notare dalle reti Mediaset e che adesso è alla conduzione di un programma tutto suo, “Punto Z”.

Alfonso Signorini, la rivelazione sul GF Vip 6

Signorini, nella sua lunga intervista con Tommaso Zorzi, ha svelato diversi dettagli fino ad ora inediti sulla prossima edizione. Ad esempio, ha rivelato che gli autori sono già all’opera per formare il casting dei “vipponi” che andranno ad abitare la Casa di Cinecittà. Il Grande Fratello Vip 6 quindi si farà, dopo le iniziali voci che vedevano traballante la possibilità di una prossima edizione nel 2021. Ma non solo, il conduttore del GF si è spinto oltre e ha voluto parlare di una sua particolare preferenza per un personaggio che vorrebbe avere a tutti i costi tra i concorrenti dell’edizione 2021.

Alfonso Signorini: ecco su chi ha puntato gli occhi

Durante la sua ospitata da Zorzi, Alfonso ha ribadito il suo folle amore -televisivo – per Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso. La ragazza pur avendo solo 22 anni è apparsa molto sveglia e attenta alle dinamiche della Casa del GF Vip 5, sulle quali più volte si è espressa con toni sarcastici che le hanno fatto guadagnare la simpatia e l’affetto del pubblico. Anche Signorini si è “innamorato” di lei e la vorrebbe a tutti i costi nella prossima edizione del GF Vip. Ma Gaia è molto difficile e convincerla non sarà un’impresa semplice. Proprio per questo il conduttore Mediaset ha chiesto direttamente aiuto a Tommaso: chissà che, in quanto fratello maggiore, riuscirà a convincere la sorella!