GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai: “Siamo anime gemelle”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano della loro storia d’amore per la prima volta dopo la loro uscita dal Gf Vip. Ecco cosa hanno raccontato al settimanale Chi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano la loro storia fuori dal GF Vip. Il reality è finito ormai da un mese e i due ex Vipponi si dichiarano più innamorati che mai. Durante la loro esperienza all’interno della casa del Gf Vip hanno avuto il tempo di conoscersi profondamente ma solo l’esperienza nella vita reale ha consacrato il loro amore. Giulia intervistata dal settimanale Chi ha raccontato di essere serena e felice e soprattutto di non avere mai provato un amore così forte prima. Dopo tante brutte esperienze con gli uomini grazie a Pierpaolo ha ritrovato la sicurezza e la tranquillità che tanto cercava: “mi stima mi appaga e mi fa sentire unica come donna” ha raccontato. Un amore nato prima come semplice amicizia e cresciuto nel tempo fino che li ha resi non solo amanti ma anche complici: “con Pierpaolo c’è questo lato da Peter Pan per il quale siamo complici e giocosi” ha aggiunto. All’interno della casa erano in molti a non credere nei loro sentimenti e invece pare che anche nella vita reale i due provino un amore forte e reale. Nella stessa intervista è intervenuto anche l’ex velino riservando alla fidanzata dolcissime parole “è il mio primo pensiero ogni giorno non mi capitava da tanto tempo di avere in testa una persona in maniera così assidua” ha raccontato.

Oltre a elogiare la bellezza d’animo della fidanzata Pierpaolo ha voluto ricordare anche quanto sia bella per lui “non riesco a smettere di guardarla” ha concluso con un sorriso. Insomma pare proprio che la storia proceda a gonfie vele e soprattutto che la cotta per l’amica speciale Elisabetta Gregoraci sia solo un lontanissimo ricordo. La coppia ha anche annunciato di non vedere l’ora di andare a convivere.

Entrambi ammettono di essere due ragazzi similissimi che si sono impegnati per raggiungere i loro traguardi arrivando dal nulla e ora sono pronti a continuare la loro strada insieme e più forti che mai. “Siamo anime gemelle” hanno affermato entrambi. E voi che cosa ne pensate? Vi piacciono come coppia.