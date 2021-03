Isola dei Famosi, Akash Kumar insulta Andrea Zeletta: Non conosco “i comodini”

Dalla sua uscita dalla’Isola dei Famosi Akash Kumar non risparmia critiche a nessuno. Dopo essersi scagliato contro Ilary Blasi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ora è il turno di Andrea Zelletta. Ecco cosa ha detto.

Continuano le frecciatine social di Akash Kumar. Dopo la sua brevissima permanenza all’Isola dei Famosi il modello non ha risparmiato critiche a nessuno. Le parole più dure le ha riservate alla conduttrice del programma Ilary Blasi. La bella showgirl appresa la notizia del ritiro di Akash da Parasite Isalnd non aveva nascosto al naufrago la sua delusione. Appena tornato in Italia l’ex concorrente del reality aveva fatto sapere tramite i social che non era interessato alla opinione della Blasi: il motivo? “ lui non sa neanche chi è”. Il bel modello ha specificato che la Blasi è famosa solo per essere la moglie di Francesco Totti sminuendo così i meriti della conduttrice. Dopo aver attaccato Ilary si è concentrato sui due opinionisti del reality Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, descrivendoli come dei morti di fama. Nelle ultime ore è stato il turno di Andrea Zelletta. Durante una intervista in diretta social con Witty tv Kumar ha affermato che l’ex Vippone non sarebbe assolutamente un modello. “Dite che Andrea è un modello e io no” ha chiesto ai fan durante la diretta “io però dopo Ballando con le Stelle ero da Armani e lui non c’era” ha concluso.

Poi ha rincarato la dose affermando di non conoscere i “comodini”, mostrando in realtà di aver seguito le avventure di Zelletta al GF Vip. Per chiudere in bellezza ha voluto anche specificare che lui a sei anni era già sulle copertine come modello di Benetton e ora è uno dei 50 uomini più belli del mondo. Insomma nonostante il pubblico gli abbia dimostrato grande indifferenza facendolo uscire dall’Isola dei Famosi dopo solo una settimana, pare che il ragazzo non abbia perso l’autostima. Sono in molti gli utenti a fargli notare che la sua bellezza è oggettiva e decisamente non un suo merito, ma tutto il resto lascia molto a desiderare.

Forse sarebbe stato meglio per lui essere meno perfetto fisicamente ma avere qualche dote caratteriale in più. (magari la simpatia e giusto un briciolo di umiltà). Che poi si sa: la bellezza fisica dopo un po’ stufa mentre la bellezza d’animo resta per sempre.