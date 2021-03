Chiara Ferragni ha deciso di regalare alle mamme meno fortunate tanti regali ricevuti dai brand. Ecco cosa ha raccontato sui social la neo mamma bis.

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è venuta al mondo da pochissimi giorni ma possiede già un guardaroba di tutto rispetto. La secondogenita dei Ferragnez oltre agli outfit creati dalla madre ha ricevuto centinaia di regali dai tantissimi amici della coppia e dai moltissimi brand che sperano in una sponsorizzazione. Si sa che quello che tocca la bionda influencer diventa ora e parrebbe che questa regola valga anche per i suoi bimbi. Sono state tantissime quindi le aziende che la hanno regalato ogni sorta di indumento e accessorio per la nascita accumulando in casa Ferragni molto più del necessario. Per questo motivo Chiara ha deciso di donare alle mamme meno fortunate gran parte della merce ricevuta. La 33enne si è affidata a Instagram per farsi aiutare nella ricerca di alcune associazione alle quali poter regalare passeggini, seggioloni, vestitini e tanti accessori sia della piccola Vittoria che del fratello Leone. Un gesto bellissimo che ha riscontrato tantissimo successo sul web e sui social. Sempre nel centro della bufera i Ferragnez questa volta sono inattaccabili: oltre a donare lei stessa Chiara ha esortato anche tutte le altre mamme e papà a fare lo stesso e donare tutte le cose che non usano più alle persone bisognose: “Appena trovo un’associazione a cui donare tutte le culle, passeggini, vestitini ed accessori in più qui su Milano naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi come me ha da donare saprà farlo” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara dopo alcuni giorni passati alla clinica Santa Caterina di Milano è già tornata a casa e si sta godendo i primi giorni di vita della sua nuova bambina pubblicando tenerissime foto della neonata ovviamente sempre in outfit firmati Chiara Ferragni Collection.

Anche il pigiama rosa con il simbolo del brand di Chiara, indossato durante il parto è diventato soldout in pochissime ore e siamo sicuri che adesso che le ragazze in casa Ferragni sono due si moltiplicherà anche il potere di vendita della bella influencer.