Fabrizio Corona arrestato 8 giorni fa commenta la sua carcerazione e riceve il sostegno di tantissimi vip. Ecco cosa ha detto l’ex suocera Veronica Cozzani (mamma di Belen Rodriguez).

Fabrizio Corona ieri 29 marzo ha compiuto 47 anni nel carcere di Monza. L’ex fotografo dei Vip è stato arrestato nuovamente 8 giorni fa a seguito di numerose violazioni del regolamento degli arresti domiciliari. Il tribunale di Milano gli aveva concesso di scontare la pena presso la sua abitazione in seguito ad una perizia psichiatrica che attestava la sua impossibilità a rimanere per gravi patologie. Qualche giorno fa la madre di Corona, ospite da Barbara D’Urso ha raccontato che il figlio è affetto da bipolarismo, narcisismo e personalità border in forma molto grave. Questo anno di riabilitazione in casa, secondo la donna, avrebbe giovato moltissimo a Fabrizio Corona rendendolo i suoi comportamenti narcisistici molto più controllati. La paura della madre è che il trauma dovuto al ritorno in carcere possa annullare tutto il percorso terapeutico svolto fino ad ora. E soprattutto la patologia di Fabrizio Corona in condizioni estreme come quelle carcerarie potrebbero indurlo al suicidio.

LEGGI ANCHE > BELEN RODRIGUEZ E ANTONINO SPINALBESE PRESTO SPOSI? IL DETTAGLIO SUI SOCIA

Dal suo prelievo effettuato dalla polizia Fabrizio Corona ha iniziato uno sciopero della fame che ormai continua da otto giorni. Nel giorno del suo 47esimo compleanno sul profilo Instagram ufficiale di Fabrizio è stato postato un messaggio che ha rilasciato agli avvocati: “47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. “quello che mi avete fatto è imperdonabile”. Sono stati in centinai gli utenti che hanno commentato il post a supporto di Corona: tar questi anche una vecchia conoscenza di Fabrizio, la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. L’argentina ha espresso tutta la sua solidarietà all’ex genero: “Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”.

LEGGI ANCHE > MARIA ELENA BOSCHI PARLA DEL SUO AMORE PER GIULIO BERRUTI “VORREI SPOSARMI MA NON ME LO HA CHIESTO”

Nei giorni scorsi anche la stessa Belen aveva rilasciato alcune dichiarazioni a favore di Corona raccontando che secondo lei non sarebbe più lucido e avrebbe bisogno di aiuto. E voi cosa ne pensate?