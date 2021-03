Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese presto sposi? Il dettaglio sui social

L’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a gonfie vele, tanto che tra poco sembra saranno sposi. La rivelazione sui social, ecco le loro parole.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese saranno presto sposi? Sembra proprio di sì: il loro scambio di battute “botta e risposta” sui social non è certo passato inosservato ai fan, che ora attendono di sapere quando sarà il grande giorno. Ecco le parole di Antonino e Belen.

Tutto procede a meraviglia: la gravidanza di Belen è ormai quasi al settimo mese e la relazione con Antonino Spinalbese la riempie sempre più d’amore. Come coronare quindi la loro splendida e felice love story se non con un matrimonio?

Belen e Antonino, matrimonio in arrivo? Il dettaglio che non sfugge ai fan

È tramite i social che la coppia comunica con i propri fan. E proprio sui social, precisamente su Instagram, è spuntata sul profilo di Antonino una foto dei due insieme con tanto di didascalia che ha fatto ben sperare i fan.

“Mi sposeresti anche oggi?“, scrive in didascalia l’innamoratissimo parrucchiere. “E anche domani“, risponde nella sezione commenti Belen, scatenando le reazioni del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Entrambi mantengono un tono scherzoso, ma un effettivo matrimonio tra la showgirl argentina e il suo amato parrucchiere non sembra così lontano.

Tra pochi mesi infatti ad allargare la famiglia arriverà Luna Marie, che farà da sorellina a Santiago, primogenito avuto da Belen con l’ex Stefano De Martino.

“Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità“, ha recentemente dichiarato la Rodriguez sul suo attuale compagno, del quale è innamoratissima ogni giorno sempre di più.

Leggi anche -> Belen Rodriguez nella bufera, fan infuriati per la festa di Cecilia

Leggi anche -> Belen rompe il silenzio dopo la polemica con De Martino: ‘Sciacquatevi la bocca’

La storia d’amore tra Belen e Antonino

L’incontro tra i due è avvenuto circa dieci mesi fa ma anche se il tempo passato insieme è stato relativamente poco, i due in breve tempo hanno capito di amarsi alla follia e di volere un figlio insieme.

“Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato, ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile“, ha affermato la showgirl e conduttrice, che ha anche ammesso come prima di conoscere Antonino non concepisse l’avere due figli da due uomini diversi. “Però bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento“. Ma dopo lunghi periodi nei quali non ha avuto la forza di sperare nel futuro, finalmente Belen ha ritrovato la fiducia con Antonino. E chissà se presto arriveranno i fiori d’arancio.