Akash Kumar ha pubblicato sui social una foto di lui da bambino per mostrare l’autenticità dei suoi occhi azzurri ma il web si sta scatenando, ecco perché.

Akash Kumar sta attirando l’attenzione del web nelle ultime ore a causa di una foto che ha pubblicato sui social e che sta facendo molto discutere. Il suo tentativo era quello di dimostrare di avere sempre avuto gli occhi azzurri, dopo le voci che invece ipotizzavano che il modello avesse subito subito un’operazione per cambiarne il colore. Ma qualcosa non è sfuggito ai più attenti ed è nata la polemica. Ecco che cosa sta succedendo.

Sono bastati pochi giorni all’Isola dei Famosi ad Akash Kumar per farsi notare dal pubblico, soprattutto a causa del suo spirito polemico e del suo carattere spigoloso e poco incline ad accettare le critiche.

Risale a soli pochi giorni fa, ad esempio, il suo litigio in diretta tv con Tommaso Zorzi durante una diretta serale dell’Isola dei Famosi, al quale Zorzi partecipa come opinionista. Akash ancora si trovava sull’Isola e alla domanda di Tommaso su quale fosse il suo reale nome ha dato in escandescenza. Ma è stato qualche giorno dopo, con lo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, che Akash ha definitivamente attratto a sé l’antipatia del pubblico, dopo aver lasciato l’Isola.

Gli occhi azzurri di Akash

Negli scorsi giorni ha fatto molto parlare anche il suo colore degli occhi. Il modello è infatti di origine indiana e avere gli occhi di colore azzurro cristallino – che tanto contraddistinguono il modello – è decisamente raro per una persona con quelle origini.

Sono spuntate nei social anche varie foto di Kumar da giovane che testimoniavano invece la presenza di occhi scuri, ma Akash ha provato a mettere a tacere tutte le voci pubblicando una fotografia su Instagram di un bambino indiano con gli occhi azzurrissimi in compagnia di una donna adulta.

La fotografia su Instagram di Akash Kumar

“Prima di giudicare informatevi… Invidia… Ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza. Sarai sempre nel mio cuore“, recitava il testo del post. In fotografia, una donna indiana teneva tra le braccia un bimbo con gli occhi grandissimi e azzurri. In questo modo Akash ha voluto suggerire ai followers che quello in fotografia fosse lui, da piccolo, abbracciato alla zia.

Quello che però è andato storto è che alcuni utenti del web sono riusciti a risalire all’origine della foto, e il bambino ritratto ritratto sembrerebbe proprio non essere Akash. Anzi, la foto proviene dal profilo di una donna indiana, Viji Ramanathan.

Sul web la donna aveva anche corredato la fotografia di una spiegazione: suo figlio Joseph ha gli occhi azzurri perché nato da due diverse etnie. Sarebbero le sue provenienze nigeriane unite a quelle indiane a provocare l’anomalia genetica. “Mio figlio ha 15 anni ora i suoi occhi sono di un nero bluastro. Il colore degli occhi cambia man mano che cresci“, continuava la didascalia.

Akash Kumar è stato così smascherato: avrebbe usato una foto presa dal web per giustificare il colore dei suoi occhi e mettere a tacere le voci sull’operazione chirurgica a cui sembra si sia sottoposto. Dopo la polemica sul web Akash ha deciso di cancellare l’immagine e sfogarsi nelle Stories su Instagram.