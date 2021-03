La conduttrice Ilary Blasi all’Isola dei Famosi sbotta contro il naufrago Akash Kumar a causa delle sue dichiarazioni. Ecco lo scambio di battute tra i due.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Akash Kumar è scoppiata una lite in diretta. Il motivo per cui la conduttrice ha sbottato sono state le dichiarazioni che l’ormai ex naufrago ha rilasciato dopo aver scoperto di dover abbandonare l’Isola. Ecco che cosa è successo.

La terza puntata dell’Isola dei Famosi ha riserbato grandi sorprese, tra cui un botta e risposta tra la conduttrice Ilary Blasi e l'(ex) concorrente Akash Kumar.

Ma che cosa ha spinto la conduttrice, solitamente imparziale, a prendere posizione contro uno dei naufraghi? A quanto pare ciò che ha detto il modello non è andato giù nemmeno alla bella Ilary, e così lo scambio di battute tra i due è stato infuocato.

Akash Kumar eliminato al televoto

Il modello di origini indiane ha perso al televoto contro Angela Melillo in maniera schiacciante: 76% contro il 24% di Angela Melillo.

Dopo l’amara sconfitta però una sorpresa aspettava il naufrago. I concorrenti infatti non sono a conoscenza dell’esistenza di “Parasite Island“, un’ultima ancora di salvezza che permette ai vip di continuare il gioco ma sull’isola secondaria, di nascosto dagli altri concorrenti.

È stato quando Ilary ha proposto ad Akash di continuare la permanenza sull’isola “alternativa” che si è scatenata la polemica.

“Ho già dato, torno a casa“, ha risposto il modello. Nemmeno le parole di Tommaso Zorzi sono riuscite a convincere il naufrago: “Andartene via è una cavolata, torni in Italia per stare chiuso? Stare lì è un’opportunità“, ha cercato di dirgli, ma senza ottenere risultati.

Leggi anche -> Fabrizio Frizzi, tre anni senza di lui: il drammatico ricordo dell’amico Carlo Conti

Leggi anche -> Chiara Ferragni e Fedez, è nata la piccola: svelato il suo nome – FOTO

A scatenare l’indignazione generale è stato il discorso di Akash: “Non volevo stare qui più di tanto, non volevo vincere l’Isola ma vincere la mie paure e le mie debolezze, dovevo dimostrare qualcosa a me stesso e l’ho fatto“, ha infatti affermato.

E a questo punto Ilary ha sbottato: “Mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro che avrebbe sicuramente fatto quest’isola meglio di te. Prendi il sacchetto e torna in Italia“.

Il video con le sue parole sta facendo il giro del web e sui social i fan del programma si stanno scatenando in queste ore sull’argomento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Akash “tanto la mia isola l’ho vinta.” Ilary “la sua isola l’ha vinta hai capito tommà” Tommy “si amore 3 giorni e la vince” iconic #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/FVlcgnj7U4 — annalisa🍦 (@annamobene0) March 22, 2021