Ho una carriera, morti di fame: dice Akash furioso dopo l’eliminazione

Akash Kumar abbandona l’Isola dei Famosi e si scatena criticando gli opinionisti e il sistema televisivo. Ecco cosa ha raccontato il modello 30enne.

I produttori dell’Isola dei Famosi avevano grandi aspettative sul personaggio Akash Kumar. Scelto tra numerosi candidati il modello dagli occhi di ghiaccio era un mix perfetto tra bellezza e carattere che avrebbe potuto arrivare fino alla finale del programma. E invece dopo solo una settimana dall’inizio del reality di canale cinque il pubblico ha deciso di mandarlo a casa. Oltre il danno anche la beffa visto che come rivale il modello di origini indiane aveva Drusilla Gucci, che nonostante sia sicuramente graziosa e ben educata non spicca in quanto a personalità. Cosa ha portato allora all’eliminazione di Akash? Sembrerebbe proprio che l’arroganza e la presunzione del modello 30enne non sia proprio piaciuta ai telespettatori che hanno deciso di liberarsi di lui alla velocità della luce. Kumar non si è smentito neanche una volta eliminato e appena ha riavuto possesso dei social ha deciso di attaccare i due opinionisti del programma Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Alla cantante ha ricordato che lui ha fatto più copertine di Vouge di quanti dischi abbia venduto lei su Spotify, poi è passato a Tommaso chiarendo che a differenza dell’influencere lui una carriera ce l’ha e non è un morto di fame: “Caro Tommaso Zorzi” ha fatto saper sulle stories di Instagram “Sono stato un signore con te. Tu mi hai cercato di rovinare ma ti ho mangiato. Almeno sono pulito e sano.La televisione ha bisogno di persone come te”.

Insomma pare proprio non abbia mandato giù le critiche dei due opinionisti decidendo di ricordagli quanto lui sia meglio di loro. Durante la sua esperienza all’Isola aveva dichiarato di aver partecipato al reality per far conoscere anche il suo carattere perché oltre alla sua innegabile bellezza aveva molto da trasmettere. Ma dopo solo sette giorni la maggioranza dei telespettatori ha deciso che forse era meglio non andare oltre all’aspetto fisico del ragazzo.

Leggendo i centinaia di commenti sui post del suo profilo Instagram la rete sembra concorde nel dire: “Quanta bellezza sprecata!“. E voi da che parte state?