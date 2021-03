Isola dei Famosi, gaffe in diretta: Ilary Blasi svela un segreto ai naufraghi

La conduttrice dell’ Isola dei Famosi aveva rimproverato poco prima Tommaso Zorzi, ma alla fine a spoilerare Parasite Island è stata proprio lei.

Le gaffes di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 non sembrano finire mai. Se solo una settimana fa aveva invitato il pubblico a scoprire per la prima volta la “patata” al posto della “palapa” creando parecchio scompiglio sia a casa che in studio, ieri sera ha svelato un retroscena di questa edizione che doveva rimanere segretissimo, almeno per i naufraghi sull’isola. Appena terminata la prova ricompensa, a seguito della quale il naufrago Rafinados, Brando Giorgi è passato nella fazione dei Burinos, Ilary ha fatto una battuta rivolta a Brando Giorgi. La bella presentatrice haaffermato che la permanenza di Brando tra i Rafinados è durata pochissimo, anche meno di quella del visconte su Parasite Island. Peccato che l’esistenza dell’isoletta nella quale sono naufragati Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo è segretissima e non deve essere comunicata ai partecipanti prima della loro eliminazione. Fortunatamente a causa delle difficoltà di collegamento con l’Honduras sembrerebbe proprio che nessuno dei naufraghi abbia sentito la frase di Ilary.

LEGGI ANCHE >CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, E’ NATA LA PICCOLA: SVELATO IL SUO NOME -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Ma l’esistenza dell’isoletta nascosta riservata agli eliminati al televoto non è la prima volta che viene svelata. Mara Venier fu infatti la prima a rivelare ai naufraghi cosa li aspettava: Nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. nella quale gli opinionisti erano proprio Mara e Alfonso Signorini, la Venier domandò a Valerio Scanu che stava imitando Belen Rodriguez cosa pensava di sua sorella Cecilia al momento residente sull’altra spiaggia del reality, svelando così l’esistenza della Playa Desnuda.

LEGGI ANCHE > FABRIZIO CORONA, GIANLUCA GRIGNANI LO DIFENDE CITANDO IL TESTO DI UNA SUA CANZONE

Insomma una gaffe ricorrente all’Isola dei Famosi. Intanto anche Akash Kumar ha deciso di non rimanere a Parasite Island in compagnia di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo preferendo tornare in Italia e abbandonare il quindi il gioco. Non sono serviti i discorsi di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, il modello è stato irremovibile abbandonando per sempre il reality.