Bianca Guaccero ammette in diretta il flirt segreto con un noto attore

La conduttrice Bianca Guaccero ha confessato il flirt con l’attore durante il programma su Rai 2 “Detto Fatto”, rivelando alcuni indizi che hanno fatto scatenare il web. Ecco le sue parole.

Un attore famosissimo in tutto il mondo è stato un flirt segreto di Bianca Guaccero, volto di “Detto Fatto”. Lo ha rivelato lei stessa durante il suo programma, regalando ai telespettatori alcuni indizi preziosi per risalire al nome del fortunato. Ecco che cosa ha detto.

È molto riservata Bianca Guaccero su tutto ciò che riguarda la propria vita privata, che ha sempre voluto mantenere lontana dai riflettori. Ma è stato durante l’ultima puntata di “Detto Fatto” che la 40enne si è lasciata andare in alcune confessioni che hanno incuriosito tutti i telespettatori da casa, lanciando un vero e proprio scoop.

Da tempo infatti la Guaccero si dichiarava felicemente single e totalmente dedita alla figlia di cinque anni Alice, nata dalla love story con il produttore Dario Acocella, terminata ormai da tempo. Una nuova tessera però si è aggiunta dopo le sue recenti dichiarazioni di ieri, lunedì 22 marzo.

La rivelazione di Jonathan Kashanian

È stato proprio chiacchierando con Jonathan Kashanian durante il consueto spazio nella trasmissione a lui dedicato che è scappata l’indiscrezione. A rivelarlo è stato l’esperto di moda e di spettacolo, che improvvisamente ha confessato: “L’anno scorso Bianca mi ha detto ‘io sono stata baciata da un attore che era sconosciuto e ora è famosissimo“.

Un attore di fama internazionale quindi aveva puntato gli occhi sulla conduttrice di “Detto Fatto” e, a quanto pare, l’incontro è stato decisamente ravvicinato. Anche alcune dinamiche sono state rivelate: è successo nell’incantevole isola di Capri, e il bacio è scattato all’interno di un ascensore.

L’imbarazzo della Guaccero non ha fatto altro che confermare che le indiscrezioni sono vere, e ha portato la conduttrice a rivelare ulteriori dettagli: “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora non lo era, per me era solo un gran bon**zo“, e poi ha svelato che il noto attore porta le sue stesse iniziali ma al contrario.

Pare che il fortunato sia proprio Gerald Butler, e non appena Jonathan lo ha nominato la Guaccero, in evidente difficoltà, ha dovuto mandare la pubblicità.

Butler è lo stesso attore che pare abbia avuto anche un flirt con la regina del gossip Barbara D’Urso. Cosa ne penserà la D’Urso?