Luxuria contro Federico Fashion Style in Sardegna: “Comportamento odioso”

Federico Fashion Style si è temporaneamente trasferito in Sardegna per poter continuare a lavorare come parrucchiere e Vladimir Luxuria va su tutte le furie. Ecco le sue parole a LIVE – Non è la D’Urso.

Federico Fashion Style, il parrucchiere diventato celebre grazie a Real Time, si trova momentaneamente in Sardegna per poter continuare la sua attività lavorativa e la notizia ha fatto imbestialire Vladimir Luxuria che si trovava in studio a Live-Non è la D’Urso nelle vesti di opinionista. Ecco che cosa ha detto Luxuria, su tutte le furie, al parrucchiere dei vip.

Sono sempre di più i “furbetti” che trovano i modi più disparati per poter sfuggire alle norme anti-contagio da Coronavirus vigenti in tutta Italia. Sono in tanti anche i vip che, a dispetto delle regole, riescono a viaggiare e spostarsi da una regione all’altra anche se non sarebbe permesso. Tra questi anche Federico “Fashion Style”, il famoso parrucchiere, protagonista della serie omonima in onda su Real Time, che in Sardegna ci è andato per motivi di lavoro. Secondo Vladimir Luxuria però il suo comportamento non è stato affatto rispettoso nei confronti di tutti gli altri italiani e, in diretta a LIVE-Non è la D’Urso, ha sfuriato contro il 30enne.

Le parole di Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style

Federico Lauri, questo il vero nome del volto di Federico Fashion Style, è finito sotto accusa durante il talk domenicale. Il motivo? La sua “fuga” in Sardegna, che gli ha permesso di tornare a lavorare come parrucchiere, in quanto fino a poco tempo fa l’isola italiana era zona bianca.

“È semplicemente odioso“, lo ha ripreso Vladimir Luxuria. “Non è che fanno una regione bianca per fare in modo che una persona che non può cenare alle otto di sera nel Lazio si fa il tampone e va a cenare in Sardegna“.

L’opinionista lamenta soprattutto il poco tatto che il parrucchiere ha avuto nei confronti di chi invece una scelta del genere non la può fare. “Rispetto! Perché fare queste cose vuole dire prendere in giro, far sentire inc****te nere tutte le persone che non possono. Vogliamo capire che c’è tensione sociale, che c’è un sacco di gente che non ce la fa più? E vedere queste cose alla gente comune gli fa veramente girare le pa**e“.

Federico prova a difendersi spiegando che la sua principale attività durante il giorno è stata lavorare: “Ho rispettato le regole e ho fatto il tampone prima di partire quindi tutto apposto“, e poi aggiunge: “Sono andato a cena come tutte le altre persone, i ristoranti erano pieni“. Ma è proprio a questo punto che Vladimir scoppia in uno sfogo che risuona in tutto lo studio: “Lo vuoi capire che se tu fossi rimasto ad Anzio a cena alle otto non ci potevi andare, caro Federico Fashion Style, lo vuoi capire o no? Sei indifendibile Federico“.

Un pensiero poi è rivolto a tutte le persone che con le loro attività chiuse non riescono a guadagnare. In conclusione, Luxuria lancia una provocazione: “E allora ci facciamo il tampone tutti e due e andiamo a cena in Sardegna!“.

E voi cosa ne pensate della vicenda?

