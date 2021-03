Anche Gianluca Grignani ha fatto sentire la sua voce e sui social è andato in soccorso a Fabrizio Corona. Ecco che cosa ha scritto nel post su Instagram.

Sono ormai tanti i nomi del mondo dello spettacolo a prendere le difese di Fabrizio Corona, tra cui anche il cantante Gianluca Grignani. Su Instagram il 48enne si è sfogato sull’argomento in un post, dedicando all’ex re dei paparazzi una frase tratta da una sua canzone. Ecco che cosa ha scritto.

Il post di Gianluca Grignani per Fabrizio Corona

Sono le parole di una delle canzoni di Gianluca Grignani a parlare per lui nel post che su Instagram il cantante ha voluto dedicare a Fabrizio Corona. “Sogni infranti”, questo il titolo del pezzo che sembra calzare a pennello per la situazione.

“Lo stato come piombo si sopporta“, Grignani riporta, tra le altre cose, nel post. Molto significativa è anche la frase successiva che recita il testo della canzone: “I ragni fanno i nidi sulle tue rovine come su un ramo“. Anche se il cantante non ha riportato per intero le parole del proprio brano, l’intento è molto chiaro: pretendere libertà per Fabrizio Corona.

“Fabrizio Corona sicuramente ha commesso molti errori ma non si può ignorare il fatto che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e nonostante ciò non ha fatto i conti con la giustizia!“, si sfoga sui social il cantante, e prosegue affermando di essere d’accordo sul fatto che chi sbaglia debba pagare ma se è vero che “La legge è uguale per tutti”, allora la regola deve valere veramente per tutti.

Il 48enne ha voluto dire la sua sull’argomento più chiacchierato del momento: la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di riportare Fabrizio Corona in carcere dopo un primo periodo di arresti domiciliari a causa di alcune sue violazioni.

A seguito della comunicazione, però, l’ex re dei paparazzi si era ferito il braccio e dopo essersi cosparso il volto di sangue ha giurato vendetta in un video pubblicato sui social e poi rimosso. La sua reazione fuori dalle righe ha comportato l’intervento di un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di psichiatria. Quando Corona si riprenderà sarà trasportato nella Casa Circondariale di Opera.

I social a favore di Fabrizio Corona

Il provvedimento drastico è stato ritenuto ingiusto da molti. La prima “celebrity” ad esprimersi è stata la sua ex Asia Argento, con la quale negli ultimi mesi Fabrizio coltivava un rapporto d’amicizia. La donna si è sin da subito schierata contro la decisione del Tribunale ed ha aderito alle petizione per permettere a Corona di rimanere ai domiciliari, in quanto la donna sostiene che la situazione psicologica dell’amico sarebbe critica e anzi soffrirebbe di disturbi narcisistici della personalità.

All’appello poco dopo si era unita anche un’altra celebre ex, Belén Rodriguez, che aveva chiesto comprensione e aiuto per Corona. Solo negli ultimi giorni anche Nina Moric si è espressa sull’argomento.

Ancora non si sa come finirà per Fabrizio Corona, anche se la decisione del Tribunale sembra irremovibile. Di certo attraverso i social gli amici e i personaggi del mondo dello spettacolo non stanno mancando di fargli sentire la propria vicinanza e cercano di lottare con lui.