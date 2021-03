Anche lo stilista Roberto Cavalli si è vaccinato e recentemente ha rivelato di averlo fatto anche per la compagna, molto più giovane di lui. Ecco le sue parole.

Roberto Cavalli si è vaccinato e a due settimane dall’iniezione rivela di sentirsi più tranquillo, sia per se stesso sia per chi gli vuole bene, tra cui c’è anche la compagna che ha 45 anni in meno di lui. Ecco che cosa ha detto.

Solo due settimane fa, il famoso stilista di fama internazionale Roberto Cavalli aveva deciso di farsi vaccinare per prevenire lo sviluppo di forme gravi di Covid-19. Una scelta dovuta, stando a quanto scrive Cavalli, alle persone che lo circondano e che vogliono il suo bene. Il momento della vaccinazione del noto stilista infatti è stato catturato con uno scatto che l’80enne ha poi condiviso su Instagram, accompagnandolo dalla didascalia “Più ti curi, più sicuri. Da oggi mi sento più tranquillo, per me e per chi mi vuole bene“. Il suo è stato così un modo prudente per fare stare tranquilla anche la sua compagna, che di anni ne ha 35, ben 45 in meno dell’uomo.

“Ti voglio tanto bene, solo così mi sento protetto da ogni virus. Tanti auguri a tutte le persone che si amano. L’amore ti protegge da ogni male“, scriveva su Instagram lo stilista in occasione di San Valentino.

L’uomo è più innamorato che mai e durante i suoi recenti problemi di salute (per i quali è stato anche ricoverato nel 2019) ha rivelato come la compagna Sandra sia stata per lui essenziale, di come sia restata vicino a lui il più possibile e come gli abbia dato fiducia.

La relazione tra Roberto Cavalli e Sandra Nilsson

La storia d’amore tra Roberto Cavalli e la compagna Sandra Nilsson prosegue ormai da parecchi anni, almeno dal 2014. I due stanno insieme da tempo nonostante la grande differenza d’età che li divide ma che, come entrambi hanno fatto sapere, non è un problema nella loro relazione felice. E così all’età di 80 anni lo stilista italiano di fama internazionale ha trovato la stabilità affettiva con la bella modella svedese Sandra Nilsson, che di anni invece ne ha 35, e le vuole così bene tanto da regalarle addirittura un’isola intera dal valore di circa 2 milioni di euro: la Stora Rullingen in Svezia.

La carriera di Sandra

Sandra ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era ancora molto piccola. Dopo aver solcato passerelle sempre più prestigiose ed essere notata all’età di 14 anni la modella ha iniziato a partecipare a diversi concorsi di bellezza, raccogliendo molti consensi e riuscendone a vincerne di sempre più importanti. Il suo più grande traguardo in quell’ambito è stato ottenere la fascia che l’ha decretata la donna più bella di Svezia, nel 2006.

Solo due anni dopo l’allora 22enne Sandra ha posato come playmate del mese per “Playboy”, la celebre rivista, facendosi notare da molti e ottenendo così visibilità internazionale.