Dopo un lungo periodo di quarantena Elettra Lamborghini è pronta a riprendere in mano la sua vita. Ecco come ha affrontato la malattia e cosa ha raccomandato ai suoi followers

Buone notizie per Elettra Lamborghini. La bella influencer è guarita dal Coronavirus e può finalmente tornare alla vita normale. Due settimane di preoccupazione ed isolamento che hanno fortemente provato la 26enne. Prima di uscire di casa però ha voluto raccontare ai suoi followers tutte le emozioni e i momenti difficili che ha vissuto in questo periodo. Elettra racconta di essere grata di avere avuto solo sintomi lievi e soprattutto di non aver attaccato il virus alla sua famiglia. Nonostante abbia vissuto la malattia in modo leggero ci tiene a raccontare quanto possa essere psicologicamente difficile vivere tutto il percorso in totale solitudine: “Si sta male, mentalmente e fisicamente… Ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia da soli. Le ore e i giorni non passano mai. Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo”. Elettra specifica di essere sempre stata attentissima e di aver rispettato tutte le regole di sicurezza ma nonostante questo il virus l’ha contagiata: “Se tornassi indietro non uscirei più di casa” ha raccontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)



Il post Instagram pubblicato nelle scorse ore è arricchito da una piccola cronostoria di questi giorni passati in casa: “Grazie per tutto questo. Qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti… Un ricordo di queste giornate interminabili”. Dopo due settimane però la cantante è finalmente guarita e pronta a riabbracciare il marito e gli affetti più cari. Stasera inoltre dopo una settimana di assenza forzata sarà finalmente presente negli studi dell’Isola dei Famosi. Elettra era stata fortemente voluta da Ilary Blasi per affiancare Tommaso Zorzi eIva Zanicchi come opinionista.

I problemi di salute però le hanno permesso di comparire solo in video conferenza per alcuni minuti. Tra poche ore sarà presente in studio e siamo sicuri porterà non poco scompiglio. Spontanea e mai banale la Lamborghini in poco tempo è diventata uno dei personaggi televisivi più amati da pubblico. Siete pronti per il suo debutto su canale cinque?