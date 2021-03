Finito il terribile periodo di eccessi, per l’ex naufraga è arrivato il matrimonio: Sara Tommasi si è sposata. Ecco le foto del grande giorno.

Sara Tommasi si è sposata. Lo aveva annunciato lei stessa da tempo, e così è stato: una cerimonia “in piccolo” ma non per questo meno gioiosa con il suo compagno Antonio Orso. Le fotografie della coppia in abiti nuziali stanno facendo il giro del web, dopo che la Tommasi le ha condivise sui social.

Anche per Sara Tommasi è arrivato il giorno del matrimonio, celebrato in un periodo difficile a causa delle restrizioni anti-contagio da Coronavirus che rendono obbligatoriamente ristretta la lista degli invitati. Ma questo non ha scoraggiato i due promessi sposi.

Sara e Antonio hanno deciso di effettuare comunque la cerimonia, anche se a rimetterci è stata la famiglia di lui che ha dovuto rinunciare al matrimonio in quanto si trova in un’altra regione. Pochissimi invitati quindi hanno potuto partecipare all’evento, che prevedeva tra l’altro la presenza di un supervisore a vigilare sul pieno rispetto delle norme anti-Covid.

“Non è ciò che avevamo immaginato, ossia un bel Pranzo Nuziale e una grande Festa con i nostri cari e amici a cui vogliamo bene, ma abbiamo pensato che magari potremmo farlo a Giugno (si spera!)“, aveva commentato sui social Sara Tommasi, con un augurio: “magari ora sarà bello uguale, una cosa intima tutta per noi!“.

Sara Tommasi, il matrimonio con Antonio Orso

Il matrimonio si è svolto nel borgo medioevale del Comune di Massa Martina, un paesino in provincia di Perugia. A celebrare l’unione è stato il sindaco, Francesco Federici. I due infatti hanno preferito un rito civile in Comune piuttosto che il classico matrimonio cattolico in Chiesa.

Come ha rivelato Novella 2000, dopo il rito per i due novelli sposi è arrivato il momento di un pomeriggio all’insegna del relax nella spa del Resort Vallantica di San Gemini, al quale è seguita una romantica e intima cena tête-à-tête.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)

il vestito da sposa di Sara Tommasi

Le foto di Sara Tommasi in vestito da sposa ed in compagnia del suo Antonio stanno facendo il giro del web. Lui indossava un completo blu con cravatta abbinata mentre lei un vestito dell’Atelier Paola D’Onofrio: un abito aderente con corpetto di pizzo molto scollato, abbinato ad un copri spalle di pelliccia bianca. Ciliegina sulla torta, il bouquet molto elegante di rose rosse e fiorellini bianchi.

Leggi anche -> Belen rompe il silenzio dopo la polemica con De Martino: ‘Sciacquatevi la bocca’

Leggi anche -> Sara Tommasi torna a sorridere: per lei tutto l’affetto dei follower di IG

La storia tra Sara Tommasi e Antonio Orso

Il loro primo incontro risale a circa un anno fa, avvenuto grazie ad amici in comune. Da quando Sara e Antonio si sono conosciuti, non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine ha unito i due, che hanno deciso dopo poco tempo di coronare il loro amore con un matrimonio.

È stato lui a proporsi, e lo ha fatto ben due volte. La prima a Montecarlo con una sorpresa organizzata, e la seconda a Torino, dopo aver portato la propria amata in gioielleria.