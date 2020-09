Sara Tommasi torna a sorridere su Instagram: la showgirl sembra finalmente aver superato il brutto periodo che la stava uccidendo

Il periodo peggiore della sua vita se lo è messo alle spalle. Ma è stata dura per lei che era finita in un brutto giro. Non solo film a luci rosse, ma anche il tunnel della droga. Che la stava devastando e portando alla follia. Ha persino rischiato la vita Sara. Che adesso, a distanza di anni, può tornare a sorridere. Ha cambiato vita, si è curata e ancora oggi non può dire di essere guarita al cento per cento. Ma si è messa di sicuro tutto il male alle spalle. Con la voglia di reagire e tornare a vivere che ha trionfato. Dal profilo Instagram si nota che il suo volto è finalmente sereno. Il sorriso e la bellezza sono quelli di sempre. Su Instagram la showgirl è molto attiva. E pubblica tante foto e video che la vedono protagonista.

Tanti i messaggi di incoraggiamento per lei da parte dei follower di Instagram

Sara Tommasi sembra essere tornata finalmente alla vita. Per lei su Instagram ci sono tanti messaggi da parte dei folower che la incoraggiano e la riempiono di complimenti. Anche personaggi dello spettacolo hanno ricominciato a seguirla. Da quando è ritornata quella di una volta appare anche più bella che mai. I fan sono pazzi di lei, che mostra spesso il suo fisico perfetto e delle curve che fanno perdere la testa. Uno spettacolo anche in bikini, con le foto dell’estate che hanno mostrato la sue curve bollenti che non sono passate inosservate sul web. Tanti i like ed i commenti per lei che comincia a riguadagnare la fiducia dei follower che l’avevano persa di vista nel momento che lei si era persa e smarrita. Adesso però anche il suo viso brilla di una nuova luce!