Sta facendo molto discutere sul web la battuta di Pio e Amedeo su Stefano De Martino e Belen: ecco la risposta della Rodriguez

Ieri sera ad Amici 20 è andata in onda la prima puntata del serale. Ospiti Pio e Amedeo che con la loro ironia sono riusciti subito a farsi notare. Il duo comico, però è finito nel mirino della rete per via di una battuta poco carina nei confronti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A quest’ultimo gli sono stati fatti gli auguri per la nascita di un nuovo figlio. Peccato, però, che l’argentina abbia “voltato pagina” e il padre del suo secondo bambino non è l ballerino ma Antonino Spinalbese. Così, la modella poche ore fa ha deciso di rompere il silenzio e la lanciare una frecciatina che non è passata di certo inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Belen replica al duo comico dopo la battuta ad Amici

Belen Rodriguez non le ha mandate a dire e poche ore fa ha lanciato una frecciata molto pungente. A quanto pare, alla modella non è piaciuta la battuta del duo comico sulla sua seconda gravidanza e ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa. Eppure, la show girl è sempre molto ironica e di solito non bada a queste cose.

C’è da dire che dalla sua parte si è schierato anche il popolo web, che oltre a non apprezzare l’augurio a Stefano De Martino da parte di Pio e Amedeo pensa che il loro gesto sia proprio una mancanza di rispetto, verso Belen che ormai ha un nuovo compagno. E proprio per questo motivo, forse, che la Rodriguez ha postato una foto dettagliata accompagnata da una didascalia..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La frecciatina della modella argentina

Le esternazioni di Pio e Amedeo su Belen hanno davvero scatenato la rete. In tanti si sono schierati contro il duo comico trovando di cattivo gusto il loro monologo. Della stessa opinione è anche la Rodriguez che questa mattina ha rotto il silenzio, facendo un pò di chiarezza sulla situazione. Belen ha pubblicato una saponetta, quella che si utilizza per lavarsi le mani e ha scritto: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”. Una stoccata esagerata che ha trovato il consenso fi tutti i suoi seguaci.