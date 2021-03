Belen Rodriguez ha postato le foto e i video del compleanno dei 31 anni della sorella Cecilia Rodriguez e ha fatto infuriare i fan

La modella argentina è finita nella bufera dopo aver postato alcuni video e foto del trentunesimo compleanno di Cecilia Rodrguez. Belen è stata criticata per aver mancato di rispetto alle tante persone che ormai da mesi rinunciano non solo a party ma anche ad abbracciare un familiare a causa dell‘emergenza Covid. Insomma, una serie di insulti e polemiche che da giorni la vedono protagonista.

Polemiche per la festa di compleanno di Cecilia Rodriguez

In occasione del compleanno di Cecilia Rodriguez, Belen non ha rinunciato ai festeggiamenti, nonostante in questo periodo siano severamente vietati causa Covid-19. Immediata la reazione di numerosi fan che si sono scagliati duramente contro la modella e anche tutta la sua famiglia.

Nel dettaglio, la compagna di Antonino Spinalbese ha scelto di raccontare ogni dettaglio del piccolo party, pubblicando prima dei video dove si vede Santiago realizzare una torta per sua zia. Poi, ha postato anche il menù della festa e successivamente dei filmati in cui Cecilia spegne le candeline e inizia a ballare in casa con la sorella maggiore.

Belen Rodriguez nella bufera per il party organizzato

Non contenta, Belen Rodriguez accanto ad un video pubblicato ha scritto: “Alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso”, ignara delle polemiche che di lì a poco si sarebbero scatenate. La modella, infatti, nel giro di pochi istanti è stata sommersa di critiche anche perchè è in attesa della sua seconda bambina e a maggior ragione dovrebbe fare più attenzione.

Tantissimi i follower che hanno puntato il dito contro le due sorelle, criticando la scelta di festeggiare lo stesso sebbene in questo periodo oltre ad essere vietato, Milano è anche zona rossa. Qualcuno, non ha esitato un secondo nel dire la sua e le ha accusate di non aver avuto rispetto per gli altri:“Noi a casa rinchiusi e voi a festeggiare, ci avete deluso ve ne fregate…”. Cosa risponderanno adesso?